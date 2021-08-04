Поліція затримала жінку, яка в центрі Києва обікрала іноземного дипломата

Грабіжницею виявилась 21-річна уродженка Закарпатської області

У Шевченківському районі столиці поліцейські затримали жінку, яка обікрала іноземного дипломата в центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся іноземний дипломат та повідомив, що в нього невідомі викрали гаманець із грошима. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала правопорушення.

Як розповіла дізнавач відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Олександра Кравчук, правоохоронці негайно розпочали першочергові слідчі та розшукові дії.

«Ми встановили, що правопорушниця у підземному переході помітила чоловіка, у якого на плечі висіла сумка. Вона прослідкувала за ним, а потім поцупила гаманець, у якому були 450 євро та 4 тис. грн. Після перегляду записів із відеокамер системи «Безпечне місто» у ході оперативно-розшукових заходів зловмисницю затримано. Це – уродженка Закарпатської області, 2000 року народження», – повідомила Кравчук.

За даним фактом відділом дізнання розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва дізнавачі повідомили затриманій про підозру. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, на столичному Хрещатику грецького дипломата обікрала невідома особа. У нього викрали гаманець.

Крім того, столичні правоохоронці повідомили про підозру 19-річній уродженці Закарпаття, яка обікрала помічницю аташе США.