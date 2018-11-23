Поліція затримала киянина з наркотиками



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У чоловіка вилучили пакетики із речовиною рослинного походження, попередньо – марихуаною Фото: Нацполіція

Вилучені наркотичні речовини відправили на експертне дослідження

У Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали киянина із розфасованими наркотиками. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«Відпрацьовуючи територію Дніпровського району, працівники поліції охорони помітили підозрілого чоловіка. Його зупинили для перевірки – і він зізнався, що має при собі наркотики. З його слів, це – марихуана. На місце викликали слідчо-оперативну групу Дніпровського управління поліції, яка задокументувала подію», - йдеться у повідомленні.

28-річного киянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правопорушник розповів працівникам поліції, що замовив через мережу Інтернет наркотик для власного вживання.

Вилучені наркотичні речовини відправили на експертне дослідження.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.