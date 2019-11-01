У Києві сталася бійка з різаниною



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На місці бійки працювала слідчо-оперативна група Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали іноземця, який тяжко поранив чоловіка

На проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі Києва чоловік отримав ножове поранення. Повідомлення про це надійшло до поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев розповів, що під час проведення комплексу розшукових заходів поліцейські встановили причетність 39-річного громадянина іншої держави до події та затримали його.

«Переглянувши відео з камер спостереження, ми з’ясували, що між потерпілим та трьома чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. У результаті один із учасників інциденту дістав ніж та вдарив іншого у живіт. Його госпіталізували у лікарню», - повідомив правоохоронець.

Фігурантові оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Запобіжний захід йому обере суд.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок бійки із різаниною за участю іноземних студентів у Одесі загинуло дві людини.

А біля кафе на проспекті Миру у Дніпровському районі Києва троє невідомих побили двох чоловіків. Один із потерпілих знаходиться в реанімації.