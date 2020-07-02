Поліція затримала жінку, яка 18 разів «мінувала» будівлю в Києві (фото)



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Правоохоронці затримали псевдомінерку у Полтаві Фото: Нацполіція

Псевдомінерці загрожує до восьми років позбавлення волі

Київські правоохоронці затримали у Полтаві жінку, яка систематично «заміновувала» будівлю у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До чергової частини поліції Києва неодноразово надходили повідомлення про закладену вибухівку у будівлі у Шевченківському районі. На всі виклики виїжджали слідчо-оперативні групи, рятувальники, лікарі та працівники вибухотехнічної служби, які ретельно перевіряли приміщення та прилеглу територію й ніяких підозрілих предметів чи речовин не знаходили.

Як розповів заступник начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції Антон Кабиченко, слідчі документували кожний виклик, а оперативники протягом кількох місяців проводили необхідні розшукові заходи, аби встановити особу зловмисниці. Після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники поліції затримали псевдомінерку у Полтаві.

«Ми з’ясували, що до скоєння правопорушення причетна мешканка Києва, 1964 року народження. Вона здійснювала дзвінки через таксофон та за допомогою мобільного телефону, а щоб уникнути відповідальності, змінювала номери мобільних телефонів та адреси таксофонів, з яких робила хибні виклики. Після кожного повідомлення жінка одразу виїжджала за межі міста», - повідомив правоохоронець.

Слідчі задокументували 18 фактів неправдивих повідомлень про мінування будівлі та розпочали досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Затриманій повідомили про підозру, їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, 30 червня були зачинені станції метро «Житомирська» та «Арсенальна» червоної гілки київського метро і «Харківська» зеленої гілки через повідомлення про мінування.