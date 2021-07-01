У Києві обікрали помічницю аташе США

У прокуратурі заявили, що грабіжницею виявилася 19-річна уродженка Закарпаття

Співробітниця посольства США виявила крадіжку особистих речей з власної сумки, про що одразу повідомила у правоохоронні органи

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 19-річній уродженці Закарпаття, яка обікрала помічницю аташе США. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури .

Зазначається, що 26 червня потерпіла, яка є службовою особою посольства США в Україні виявила крадіжку особистих речей з власної сумки, про що одразу повідомила у правоохоронні органи.

За оперативного реагування крадійку вдалося затримати. Нею виявилась 19-річна уродженка Закарпатської області.

Також при ній знаходилися частина викрадених напередодні особистих речі потерпілої, зокрема дипломатична картка помічника аташе США, водійське посвідчення та банківські картки, повідомили у прокуратурі.

Наразі дівчині повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

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