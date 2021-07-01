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    У Києві обікрали помічницю аташе США

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    У прокуратурі заявили, що грабіжницею виявилася 19-річна уродженка Закарпаття - У Києві обікрали помічницю аташе США
    У прокуратурі заявили, що грабіжницею виявилася 19-річна уродженка Закарпаття
    Фото з відкритих джерел

    Співробітниця посольства США виявила крадіжку особистих речей з власної сумки, про що одразу повідомила у правоохоронні органи

    Столичні правоохоронці повідомили про підозру 19-річній уродженці Закарпаття, яка обікрала помічницю аташе США. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури .

    Зазначається, що 26 червня потерпіла, яка є службовою особою посольства США в Україні виявила крадіжку особистих речей з власної сумки, про що одразу повідомила у правоохоронні органи.

    За оперативного реагування крадійку вдалося затримати. Нею виявилась 19-річна уродженка Закарпатської області.

    Також при ній знаходилися частина викрадених напередодні особистих речі потерпілої, зокрема дипломатична картка помічника аташе США, водійське посвідчення та банківські картки, повідомили у прокуратурі.

    Наразі дівчині повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

    Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

    До слова, на Київщині поліція пов’язала групу «домушників» (фото).

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    Теги: прокуратура Київ кримінал США Закарпаття пограбування посольство жінка
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    У Києві обікрали помічницю аташе США