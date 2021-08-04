У Києві судитимуть молодика за розбійний напад на обмінник

Скоєно розбійний напад на пункт обміну валют на вулиці Наталії Ужвій

Чоловік вимагав готівку та погрожував підірвати приміщення

Столичні слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду щодо чоловіка, який скоїв розбійний напад на обмінник. Про це повідомляє поліція Києва.

Надзвичайна подія сталась у червні цього року в Подільському районі столиці на вулиці Наталії Ужвій. До столичної поліції звернулась касир пункту обміну валют із повідомленням про те, що невідомий вимагав готівку та погрожував підірвати приміщення, однак, не отримавши грошей, втік.

Для розшуку зловмисника в Києві була введена спеціальна поліцейська операція і згодом правоохоронці затримали підозрюваного в будинку неподалік від місця вчинення злочину. З оселі фігуранта слідчі вилучили гранату, яка згідно висновку експертизи, виявилась учбовою.

33-річному місцевому мешканцю було оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Подільського районного суду Києва.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва молодик вчинив напад на касира обмінника валют.

20 липня столичні правоохоронці затримали жінку за збройний розбійний напад на відділення банку на вулиці Автозаводській в Оболонському районі Києва.

Згодом стало відомо, що нападницею виявилась уродженка Київщини, 1998 року народження.

21 липня Оболонська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 23-річній жінці за фактом розбійного нападу на банківську установу, захоплення заручників та пошкодження майна (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України).

Суд обрав нападниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застосування застави.