Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поліція склала 20 адмінматеріалів на двох водіїв за дрифт у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліція склала 20 адмінматеріалів на двох водіїв за дрифт у Києві
Відомості про дії дріфтерів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вчинення хуліганства
скриншот відео

Один із затриманих зухвало їздив центральними вулицями міста, створюючи перешкоди іншим учасникам руху

Столичні правоохоронці встановили та притягнули до відповідальності двох водіїв автомобілів BMW, які влаштовували небезпечні дрифти на вулицях Києва, грубо порушуючи правила дорожнього руху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.  

Повідомляється, що один із затриманих зухвало їздив центральними вулицями міста, створюючи перешкоди іншим учасникам руху. Свої «подвиги» він фільмував і публікував у соціальних мережах, хизуючись агресивною манерою водіння. Інший водій влаштував «перегони» у день, коли ворог здійснив масований ракетний удар по столиці, що призвів до загибелі 28 людей та поранення 142.

Спільними зусиллями з оперативниками Головного управління Національної поліції міста Києва, водіїв було розшукано та доставлено до відділку поліції. На обох керманичів складено 20 адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху. Крім того, відомості про їхні дії внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вчинення хуліганства.

Наразі триває слідство, яке встановить всі обставини подій.

Нагадаємо, 24-річного «любителя дрифту», відео з яким ширилося соцмережами, притягнуто до відповідальності. Правоохоронці встановили особу порушника – ним виявився 24-річний керманич BMW, на якого патрульні поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та ч. 2 ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП. Дізнавачі районного управління поліції вилучили автомобіль.

Теги: Київ відео поранення правила водій слідство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дія безмитної торгівлі з ЄС завершиться вже з 5 червня
ЄС скасовує «торговельний безвіз» з Україною. Названо дату
20 травня, 22:41
Головні новини ночі проти 24 травня
Комбінований обстріл Києва: головне за ніч
24 травня, 05:48
Франція зобов'яже компанії у спеку створювати комфортні умови працівникам
Франція знайшла спосіб захистити працівників від спеки
2 червня, 10:34
Росіянам бракує військових якостей, щоб діяти швидко
Російська армія накопичує війська на кордоні біля Харківщини
24 травня, 15:18
В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини
Вчора, 23:15
Поліція фіксує пошкодження у Софійському соборі внаслідок обстрілу у ніч на 10 червня 2025 року
Російські окупанти пошкодили Софійський собор та Одеську кіностудію (фото)
10 червня, 12:06
Побратими згадують Козачука як відповідального, доброзичливого і турботливого воїна
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Сергія Козачука
12 червня, 09:00
Лікарка змушувала вагітну пацієнтку записати в графі «батько дитини» стороннього чоловіка
У Харкові гінекологиня організувала схему ухилення від мобілізації: що вона вигадала
15 червня, 16:58
Лікарі приберуть напис який українському військовому залишили окупанти, коли він перебував у полоні
Лікарі допоможуть військовому позбутися зробленого росіянами страшного напису на тілі
15 червня, 20:58

Новини

У застосунку «Київ Цифровий» з’явилося нове функціональне оновлення
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилося нове функціональне оновлення
СБУ затримала спортивного журналіста за поширення російської пропаганди
СБУ затримала спортивного журналіста за поширення російської пропаганди
Поліція склала 20 адмінматеріалів на двох водіїв за дрифт у Києві
Поліція склала 20 адмінматеріалів на двох водіїв за дрифт у Києві
Під завалами будинку у Києві знайдено кота, який провів там декілька днів (фото)
Під завалами будинку у Києві знайдено кота, який провів там декілька днів (фото)
Махінації в Інституті раку: суд відправив під арешт одного з підозрюваних
Махінації в Інституті раку: суд відправив під арешт одного з підозрюваних
Суд обрав запобіжний захід бізнесмену, підозрюваному в підкупі Мінрегіону
Суд обрав запобіжний захід бізнесмену, підозрюваному в підкупі Мінрегіону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
22K
Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини
21K
МАГАТЕ та Росія дійшли згоди у питанні Запорізької АЕС
8840
Російський олігарх закликав «послати куди подалі керівництво МОК»
7524
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua