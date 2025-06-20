Поліція склала 20 адмінматеріалів на двох водіїв за дрифт у Києві

Один із затриманих зухвало їздив центральними вулицями міста, створюючи перешкоди іншим учасникам руху

Столичні правоохоронці встановили та притягнули до відповідальності двох водіїв автомобілів BMW, які влаштовували небезпечні дрифти на вулицях Києва, грубо порушуючи правила дорожнього руху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Повідомляється, що один із затриманих зухвало їздив центральними вулицями міста, створюючи перешкоди іншим учасникам руху. Свої «подвиги» він фільмував і публікував у соціальних мережах, хизуючись агресивною манерою водіння. Інший водій влаштував «перегони» у день, коли ворог здійснив масований ракетний удар по столиці, що призвів до загибелі 28 людей та поранення 142.

Спільними зусиллями з оперативниками Головного управління Національної поліції міста Києва, водіїв було розшукано та доставлено до відділку поліції. На обох керманичів складено 20 адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху. Крім того, відомості про їхні дії внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вчинення хуліганства.

Наразі триває слідство, яке встановить всі обставини подій.

Нагадаємо, 24-річного «любителя дрифту», відео з яким ширилося соцмережами, притягнуто до відповідальності. Правоохоронці встановили особу порушника – ним виявився 24-річний керманич BMW, на якого патрульні поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та ч. 2 ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП. Дізнавачі районного управління поліції вилучили автомобіль.