Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення

В Одесі правоохоронці затримали 31-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк. Про це повідомляє поліція Одеської області, інформує «Главком».

Як встановило слідство, чоловік проживає поряд з родиною дівчинки. Дитина знала сусіда, тому пішла з ним до нього додому, де він позбавив її життя.

За попередніми даними, причиною смерті дівчинки є удушення. Точну причину встановить судово-медична експертиза. Аби приховати сліди злочину, чоловік в коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні.

Правоохоронці вилучили низку речових доказів, які будуть скеровані на експертні дослідження. Також криміналісти зібрали для досліджень біологічні сліди та біологічні зразки вбитої і фігуранта.

Поліція провела низку пошукових заходів фото: Нацполіція

«Зловмисник був у розшуку за ТЦК та СП. Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу. Згідно з санкцією п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за даний злочин – довічне позбавлення волі», – йдеться у повідомленні

Слідство триває. Встановлюються всі обставини трагедії.

Нагадаємо, семирічна Соломійка зникла вчора ввечері із двору. Про це мати повідомила в поліцію вночі. Родина в поле зору поліцейських раніше не потрапляла. Правоохоронці негайно розпочали розшук дитини.

«На превеликий жаль, дитину знайдено мертвою», – зазначили у відомстві.