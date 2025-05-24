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Комбінований обстріл Києва: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Комбінований обстріл Києва: головне за ніч
Головні новини ночі проти 24 травня
фото: Суспільне

Загалом у Києві кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до восьми людей

Росіяни завдали удару балістикою та дронами по Києву, Міністерство фінансів США оголосило про негайне послаблення санкцій проти Сирії, нова ракета Falcon 9 вивела на орбіту ще 27 супутників Starlink, у Кривому Розі сталась моторошна ДТП, Трамп оголосив про проведення параду до 250-річчя Армії США.
 
«Главком» зібрав головні події ночі проти 24 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Обстріл Києва

Сирени повітряної  тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. 

Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Які райони постраждали від обстрілу

Шевченківський: зафіксовано падіння уламків.

Святошинський: виникли пожежі за різними адресами, шестеро осіб постраждали. В одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа. Роботи тривають.

Дніпровський: зафіксовано пожежу у житловому будинку. Постраждали двоє людей.

Солом'янський: загорілась квартира у житловому будинку. Пожежа виникла у квартирах на рівні четвертого та п'ятого поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Пожежу ліквідовано.

Оболонський: зафіксовано падіння уламків на торговий центр, а також на житловий будинок. Сталося загорання на балконах у девятиповерхівці на рівні третього, четвертого, п'ятого та шостого поверхів. Пожежу ліквідовано.

Всі постраждалі отримали гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовились, їм медики надали допомогу на місці.

На місцях працюють всі екстрені служби.

Зняття санкцій з Сирії

Міністерство фінансів США оголосило про суттєве пом’якшення санкційного режиму щодо Сирії, видавши Генеральну ліцензію №25 (GL 25).

Ліцензія GL 25 дозволяє операції, які раніше були заборонені, включаючи транзакції з урядовими установами, Центральним банком Сирії та низкою державних підприємств.

Це рішення також дозволяє операції з сирійськими нафтовими компаніями та іншими ключовими секторами економіки, за винятком тих, що пов’язані з Росією, Іраном або Північною Кореєю.

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував зняття санкцій: «Послаблення санкцій має вирішальне значення для просування Сирії вперед. Сполучені Штати видають закон Цезаря про скасування санкцій, щоб збільшити інвестиції та грошові потоки, що сприятиме наданню базових послуг та відбудові в Сирії. Ми підтримуємо зусилля сирійського народу щодо побудови більш обнадійливого майбутнього».

Нова ракета Falcon 9 вивела на орбіту ще 27 супутників Starlink

Компанія SpaceX здійснила черговий успішний запуск ракети Falcon 9, вивівши на низьку навколоземну орбіту 27 супутників системи Starlink.

Старт відбувся зі стартового комплексу SLC-4E на базі Космічних сил Ванденберг, розташованій у штаті Каліфорнія. Пуск було проведено о 15:32 за місцевим часом, о 22:32 за Києвом.

Цього разу на орбіту було виведено 27 супутників версії Starlink v2 Mini – новіших і потужніших варіантів апаратів, здатних обслуговувати більше користувачів і забезпечувати вищу швидкість з’єднання.

Приблизно через 8,5 хвилин після старту ракета-носій безпечно приземлилася на безпілотник компанії SpaceX, що дислокувався в Тихому океані. За даними SpaceX, це була 450-та успішна посадка ракети Falcon 9.

ДТП у Кривому Розі

У Кривому Розі сталась дорожньо-транспортна пригода, постраждала сім'я. Чоловік з дружиною та їхня 8-річна донька отримали травми.

Зазначається, що автомобіль рухався по вулиці Марійська, коли водійка пішла на обгін, не впоралась з керуванням та автомобіль врізався в дерево. Зазначається, що рятувальники деблокували жінку.

У неї переломи обох нижніх кінцівок, у чоловіка перелом руки. Їхню дитину госпіталізували з травмою голови.

Трамп оголосив про проведення параду до 250-річчя Армії США

Президент США Дональд Трамп оголосив про проведення грандіозного параду 14 червня з нагоди 250-річчя Армії Сполучених Штатів Америки. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

«Я з гордістю оголошую, що ми проведемо величний парад на честь 250-річчя Армії Сполучених Штатів у суботу, 14 червня, у Вашингтоні», – написав він.

Раніше Видання The Hill із посиланням на високопосадовця адміністрації зазначило, що парад планують провести 14 червня.

«Протягом двох з половиною століть наші хоробрі солдати билися, проливали кров і вмирали, щоби зберегти нашу свободу. Тепер ми вшануємо їх чудовим парадом, гідним їхньої служби й жертви. Американці з усієї країни запрошуються на цю подію», – додав Трамп.

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