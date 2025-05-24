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Російська армія накопичує війська на кордоні біля Харківщини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Російська армія накопичує війська на кордоні біля Харківщини
Росіянам бракує військових якостей, щоб діяти швидко
фото з відкритих джерел

Ворог намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення

Після витіснення українських військ з Курської області, російські війська чисельністю до 50 тисяч осіб зосередилися одразу за кордоном з Харківщиною. Як інформує «Главком», про це пише Sky News.

Аналітики та військові припускають, що Росія може готуватися до нового наступу, однак масштаб і напрям цих дій поки залишаються неясними.

За словами начальника штабу 13-ї оперативної бригади Андрія Помагайбуса, ворог намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення та провести хоча б якісь штурмові дії.

«Загалом, у них нічого не виходить. Утім, існує явна підготовка до активних наступальних дій з боку ворога», – зазначив військовий.

Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк зазначає, що підготовка відбувається на тлі завершення російської операції в Курській області: «Тепер, коли вони повернули Курськ, питання полягає в тому, чи продовжать вони наступ?».

Згідно з оцінками експертів, серед скупчених поблизу кордону сил можуть перебувати підрозділи елітних військ, зокрема десантники ВДВ.

«Якщо росіяни залишили ці підрозділи там, це означатиме, що вони хочуть, щоб ці сили очолили щось інше», – додав Кларк.

Ціллю росіян може бути Харків або Суми

Водночас переміщення тих самих підрозділів на Донеччину, до Покровська, може свідчити про відсутність планів масштабного наступу саме під Харковом.

За словами професора Кларка, Росія може готуватися до атаки або на сам Харків, або на прилеглі території, які Україна звільнила восени 2022 року. Він підкреслює, що безпосередній напад на Харків або Суми буде вкрай складним через високий рівень оборони цих міст.

Попри концентрацію військ, Кларк сумнівається в здатності Росії здійснити повномасштабний наступ цього літа.

«Я думаю, що росіяни фактично використали сили, які вони могли б використати для стратегічного наступу». Він додав, що обидві сторони наразі задіяні у виснажливих боях, пожертвувавши можливістю масштабного прориву.

Щоб зробити прорив, Росія має чотири місяці

За оцінками військового експерта Джеком Вотлінгом з аналітичного центру RUSI, Росія має приблизно «чотири місяці», щоб здійснити прорив, перш ніж почнуться проблеми з погодою та ресурсами.

«Росіянам бракує військових якостей, щоб діяти швидко», – зазначає він, передбачаючи поступове розширення бойових дій, а не стрімку механізовану атаку.

При цьому експерт додав, що радянські запаси техніки, на які досі спиралася Росія, вичерпаються до середини осені.

«Здатність Росії компенсовувати втрати повністю залежатиме від того, що вона зможе виробити з нуля», – підкреслив Вотлінг.

У цьому контексті потенційні нові санкції з боку Заходу можуть серйозно вплинути на російську здатність продовжувати наступ.

Раніше повідомлялося, що Росія не має достатніх ресурсів і тактичних можливостей для проведення великої наступальної операції влітку 2025 року. 

Також армія РФ перебуває за менш ніж три кілометри від Дніпропетровщини. Активні дії російські війська проводять на Новопавлівському напрямку. Окрім штурмів малими групами, солдати РФ застосовують авіацію та FPV-дрони на оптоволокні. 

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Теги: Харків армія ворог наступ росіяни

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