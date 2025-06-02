Франція знайшла спосіб захистити працівників від спеки

Роботодавців у Франції зобов'яжуть захищати працівників від спеки

У Франції з 1 липня 2025 року набудуть чинності нові трудові правила, які зобов'язують роботодавців захищати працівників від надмірної спеки. Зокрема, йдеться про зміну графіка роботи та перерви у найспекотніші години. Про це пише «Главком» із посиланням на офіційний урядовий вісник.

Як відомо, указ Міністерства праці Франції спрямований на посилення обов'язків роботодавців щодо запобігання ризикам, пов'язаним із високою температурою, яка впливає на працівників.

Документ вносить до французького Трудового кодексу кілька заходів, пов'язаних із роботою в умовах високої температури.

Зокрема, роботодавці будуть зобов'язані:

адаптувати робочий графік, змінюючи його відповідно до температурних умов;

призупиняти виконання важких робіт у найспекотніші години дня;

переорганізовувати перерви, щоб зменшити навантаження працівників.

Робочі місця також треба буде облаштувати для зміни впливу сонячного випромінювання та накопичення тепла за допомогою пристроїв затемнення світла, вентиляції або дифузорів.

Цільова аудиторія:

роботодавці;

працівники;

власники проєктів;

координатори з охорони праці та техніки безпеки;

самозайняті працівники та роботодавці, які безпосередньо провадять діяльність на будівельному майданчику та об'єкті цивільного будівництва;

самозайняті працівники та роботодавці, які безпосередньо здійснюють свою діяльність під час робіт на висоті на деревах та на лісових чи лісокультурних ділянках.

Крім того, указ гарантує обов'язковий доступ до питної води для всіх працівників, які перебувають на відкритому повітрі або виконують роботи в умовах спеки, а також передбачає надання відповідного обладнання за потреби. Нові вимоги почнуть діяти по всій країні з 1 липня 2025 року.

Нагадаємо, літня спека прийде до України 5 червня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Згідно з опублікованою нею картою, спекотно буде на сході та в центрі країни.