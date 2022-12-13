Відзнято в РФ. Поліція спростувала фейк про пожежу в пункті обігріву в Києві

Метою поширення такого контенту є нагнітання тривожних настроїв серед населення України

Нацполіція спростувала інформацію про пожежу в «Пункті незламності» у Києві, про яку повідомляли вчора. Про це повідомляє пресслужба поліції.

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«Увага! Росія продовжує інформаційну війну та поширює фейкову інформацію про загорання «Пункту незламності» в Києві. Столична поліція повідомляє, що жодної пожежі в пунктах обігріву населення не було», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ввечері 12 грудня під час моніторингу новин у мережі Інтернет правоохоронці виявили відео пожежі, на якому автор зазначає, що «горить пункт незламності». Інформація швидко поширилася в українському інформаційному полі. Співробітники чергової частини та управління кримінального аналізу поліції Києва ретельно проаналізували та перевірили дану інформацію.

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У результаті перевірки встановили, що відео відзняте на території РФ. Ймовірно, метою поширення такого контенту є нагнітання тривожних настроїв серед населення України.

«Тож поліція Києва стверджує: у жодному пункті обігріву населення пожежі не було. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, вчора в мережі з’явилося відео, що у Печерському районі столиці спалахнув «Пункт незламності». На відео було помітно, що на місце інциденту прибувають карети швидкої допомоги.

До слова, в Україні з'явився бот для пошуку «Пунктів незламності».

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