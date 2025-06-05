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Як отримати 7 тис. євро на бізнес: новий проєкт для українців

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Як отримати 7 тис. євро на бізнес: новий проєкт для українців
Фінансова допомога для бізнесу: нова програма для українців
фото з відкритих джерел

До 26 червня триває набір учасників до програми REDpreneurUA

 

Червоний Хрест України у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом і фондом Neighbour in Need надає українцям фінансову підтримку у розмірі 7 тис. євро. Програма REDpreneurUA допоможе започаткувати або відновити бізнес під час війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку Червоного Хреста України.

Програма REDpreneurUA перебуває на четвертому етапі реалізації та передбачає комплексну підтримку майбутніх підприємців. Учасники зможуть пройти навчання, отримати менторський супровід і шанс на грантове фінансування власної справи.

Мета ініціативи – сприяти розвитку бізнесу з соціальним, екологічним або інноваційним ухилом. Організатори прагнуть підтримати підприємців, які хочуть зробити внесок у відновлення України через сталий розвиток. Навчальну програму для 25 відібраних учасників організують на базі бізнес-інкубатора Ukrainian Future. По завершенню навчання 10 фіналістів отримають фінансування у розмірі 7 000 євро на реалізацію власної ідеї.

Взяти участь можуть громадяни України віком від 18 до 59 років, які:

  • проживають на території, підконтрольній уряду України;
  • мають бізнес-ідею з соціальною, екологічною або інноваційною складовою;
  • не ведуть чинного бізнесу або прагнуть відновити власну справу;
  • мають стабільне інтернет-з’єднання для проходження онлайн-навчання.

Перевага надається учасникам із вразливих категорій: переселенцям, людям з інвалідністю, особам із соціальною вразливістю.

Обов’язкові умови для отримання гранту:

  • державна реєстрація бізнесу;
  • відкриття ФОП;
  • офіційне працевлаштування принаймні однієї особи з вразливої групи населення (з довгостроковим трудовим договором).

Як подати заявку

Заповнити анкету на участь можна через онлайн-форму. Прийом заявок триває до 26 червня 2025 року.

Раніше «Главком» повідомляв, що український бізнес назвав свою головну проблему у воєнний час. У березні 2025 року 65% опитаних підприємств вказали на брак робочої сили через мобілізацію та виїзд працівників за кордон.

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Теги: бізнес червоний хрест грант

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