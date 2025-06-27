«Хлібне прикриття». На Закарпатті фургон із буханками став маршрутом до кордону
Свої послуги ділки оцінили у $5 тис.
На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили угруповання, яке займалося переправленням осіб через кордон у незвичний спосіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.
Подружжя з села Луг та їхній спільник з села Косівська Поляна придумали схему, за якою під виглядом доставки хліба перевозили у прикордоння чоловіків призовного віку, поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали Тису.
Зловмисників викрили, коли ті намагалися переправити в Румунію 24-річного львів'янина. Свої послуги ділки оцінили у $5 тис.
Усіх трьох фігурантів затримали та повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Нагадаємо, правоохоронні органи затримали двох громадян Молдови, які влаштували турне до кордону військовозобов'язаному чоловіку у відсіку для інструментів.
Пасажир заплатив $8 тис. за «прихований» проїзд рейсовим автобусом комерційної компанії, що здійснює перевезення до Молдови.
Чоловіка сховали у відсіку для інструменту.