«Хлібне прикриття». На Закарпатті фургон із буханками став маршрутом до кордону

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили угруповання, яке займалося переправленням осіб через кордон

Свої послуги ділки оцінили у $5 тис.

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили угруповання, яке займалося переправленням осіб через кордон у незвичний спосіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Подружжя з села Луг та їхній спільник з села Косівська Поляна придумали схему, за якою під виглядом доставки хліба перевозили у прикордоння чоловіків призовного віку, поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали Тису.

Зловмисників викрили, коли ті намагалися переправити в Румунію 24-річного львів'янина. Свої послуги ділки оцінили у $5 тис.

Усіх трьох фігурантів затримали та повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, правоохоронні органи затримали двох громадян Молдови, які влаштували турне до кордону військовозобов'язаному чоловіку у відсіку для інструментів.

Пасажир заплатив $8 тис. за «прихований» проїзд рейсовим автобусом комерційної компанії, що здійснює перевезення до Молдови.

Чоловіка сховали у відсіку для інструменту.