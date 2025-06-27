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«Хлібне прикриття». На Закарпатті фургон із буханками став маршрутом до кордону

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Хлібне прикриття». На Закарпатті фургон із буханками став маршрутом до кордону
На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили угруповання, яке займалося переправленням осіб через кордон
фото: ДПСУ

Свої послуги ділки оцінили у $5 тис.

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили угруповання, яке займалося переправленням осіб через кордон у незвичний спосіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Подружжя з села Луг та їхній спільник з села Косівська Поляна придумали схему, за якою під виглядом доставки хліба перевозили у прикордоння чоловіків призовного віку, поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали Тису.

Зловмисників викрили, коли ті намагалися переправити в Румунію 24-річного львів'янина. Свої послуги ділки оцінили у $5 тис.

Усіх трьох фігурантів затримали та повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, правоохоронні органи затримали двох громадян Молдови, які влаштували турне до кордону військовозобов'язаному чоловіку у відсіку для інструментів.

Пасажир заплатив $8 тис. за «прихований» проїзд рейсовим автобусом комерційної компанії, що здійснює перевезення до Молдови.

Чоловіка сховали у відсіку для інструменту.

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Теги: військовозобов'язаний ухилянти Закарпаття

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