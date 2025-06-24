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«Інвалідність» за $7 тис. У Києві викрито масштабну схему ухилення від мобілізації 

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Інвалідність» за $7 тис. У Києві викрито масштабну схему ухилення від мобілізації 
Поліція Києва викрила масштабну схему ухилення від мобілізації
фото: Національна поліція України/Facebook

Корупційною оборудкою займались восьмеро мешканців різних регіонів країни

Правоохоронці столиці викрили масштабну корупційну схему з організації ухилення від мобілізації, що діяла на території кількох областей України. За даними поліції, вісім осіб за $7 тис. «штампували» фіктивні довідки про інвалідність або догляд за інвалідами, які дозволяли призовникам уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланнями на поліцію Києва

Повідомляється, що корупційною оборудкою займались восьмеро мешканців різних регіонів країни. За даними правоохоронців, ділки «штампували» фальшиві посвідчення про наявність у «клієнтів» групи інвалідності або довідок про догляд за родичами з інвалідністю, на підставі яких призовники отримували відстрочку від мобілізації та могли безперешкодно перетнути кордон.

Вісім осіб за $7 тис. «штампували» фіктивні довідки про інвалідність або догляд за інвалідами
Вісім осіб за $7 тис. «штампували» фіктивні довідки про інвалідність або догляд за інвалідами
фото: Національна поліція України/Facebook

«Масштабну корупційну схему з організації ухилення від мобілізації та незаконного перетину державного кордону України викрили слідчі Дарницького управління поліції спільно із працівниками ДПСУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Серед виконавців злочину – семеро чоловіків, віком від 20 до 48-років, та 24-річна жінка – всі вони мешканці Київської, Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що злочинну схему організував 29-річний адвокат із Запорізької області, який долучив ще шістьох чоловіків, віком від 20 до 48-років та 24-річну жінку – мешканців Київської, Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей.

Як повідомили у поліції, двоє ділків займалися виготовленням фальшивих посвідчень про наявність другої групи інвалідності у «клієнтів» або довідок про догляд за родичами з інвалідністю, п’ятеро інших - займалися пошуком «клієнтів» через оголошення у Інтернеті та «сарафанне радіо» та відсилали «клієнтам» підроблені документи. Ці фіктивні документи надавали чоловікам призовного віку право на відстрочку від мобілізації та законний виїзд за межі України.

Правоохоронці столиці викрили масштабну корупційну схему з організації ухилення від мобілізації, що діяла на території кількох областей України
Правоохоронці столиці викрили масштабну корупційну схему з організації ухилення від мобілізації, що діяла на території кількох областей України
фото: Національна поліція України/Facebook

Вказується, що вартість однієї підробленої довідки зловмисники оцінювали у $7 тис. Зокрема, кошти вони отримували на анонімні криптогаманці, а підроблені документи надсилали замовникам поштою у різні області держави. Наразі поліцейські встановили близько 150 випадків підроблення документів.

Всім учасникам злочинної групи слідчі Дарницького управління поліції оголосили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема: ч. 3 ст. 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань та за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Максимальне покарання передбачає до дев`яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські викрили близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за людьми з інвалідністю, з використанням яких військові та призовники намагалися уникнути виконання обовʼязків військової служби. Зокрема, 27-річний мешканець столиці за один день встиг одружитися й одразу оформити підроблені документи про необхідність догляду за «новоспеченою» дружиною, яка виявилась особою з інвалідністю. 

Також у Запоріжжі правоохоронці ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації. У прифронтовому місті весь ректорат одного з університетів продав майже 3 тис. фейкових посвідчень аспірантів.

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Теги: Київ поліція ухилянти

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