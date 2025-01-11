Поліція знайшла батьків, які на Київщині залишили немовля на вулиці в сумці: що їм тепер загрожує

Стало відомо, як покарають батьків, які залишили новонародженого на вулиці на Київщині

Поліцейські Київщини розшукали батьків, які 2 січня покинули новонародженого хлопчика на вулиці в сумці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Київщини.

«2 січня на одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика в господарській сумці», – йдеться в повідомленні.

Дитину негайно доставили до медичного закладу.

Наразі правоохоронці Обухівського управління поліції Київщини розшукали матір та батька дитини.

Мати розповіла, що народила дитину вдома.

Відкрито кримінальне провадження за фактом залишення в небезпеці новонародженої дитини (ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України).

Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що фахівці Київської служби порятунку врятували життя немовляти, яке кілька днів перебувало в заблокованій квартирі. Інцидент стався в Дніпровському районі столиці.

Небайдужі громадяни повідомили, із зачиненого помешкання на вулиці Азербайджанській уже кілька днів чути плач дитини.

Рятувальники деблокували двері та виявили в ліжечку немовля. Дитину там покинула 16-річна матір. Маля передали медикам «швидкої».