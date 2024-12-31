У ДТП на Івано-Франківщині загинуло п’ятеро людей: моторошні фото

20-річний водій автомобіля BMW 520 перевищив допустиму швидкість руху та на заокругленій ділянці виїхав на смуху зустрічного руху

Автівка перетворилась на купу брухту

На Івано-Франківщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули п'ятеро людей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Зазначається, що аварія трапилась на автодорозі Н-09, в селі Насташине.

Поліцейські встановили, що 20-річний водій автомобіля BMW 520, мешканець Бурштина, проявив неуважність, перевищив допустиму швидкість руху та на заокругленій ділянці виїхав на смуху зустрічного руху. Відтак зіткнувся з вантажівкою DA», за кермом якої був 52-річний мешканець Республіки Молдова. Поліцейські також з’ясували, що залишкова висота протектора задніх коліс BMW не відповідала встановленим нормам.

У результаті аварії водій та його чотири пасажири, з яких двоє – неповнолітні підлітки, загинули на місці.

Водій був тверезий.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Прикарпатті сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса. Унаслідок ДТП постраждали 13 людей, серед яких дитина.