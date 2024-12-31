Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У ДТП на Івано-Франківщині загинуло п’ятеро людей: моторошні фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У ДТП на Івано-Франківщині загинуло п’ятеро людей: моторошні фото
20-річний водій автомобіля BMW 520 перевищив допустиму швидкість руху та на заокругленій ділянці виїхав на смуху зустрічного руху
фото: Нацполіція

Автівка перетворилась на купу брухту

На Івано-Франківщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули п'ятеро людей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Зазначається, що аварія трапилась на автодорозі Н-09, в селі Насташине.

Поліцейські встановили, що 20-річний водій автомобіля BMW 520, мешканець Бурштина, проявив неуважність, перевищив допустиму швидкість руху та на заокругленій ділянці виїхав на смуху зустрічного руху.  Відтак зіткнувся з вантажівкою DA», за кермом якої був 52-річний мешканець Республіки Молдова. Поліцейські також з’ясували, що залишкова висота протектора задніх коліс BMW не відповідала встановленим нормам. 

У ДТП на Івано-Франківщині загинуло п’ятеро людей: моторошні фото фото 1
У ДТП на Івано-Франківщині загинуло п’ятеро людей: моторошні фото фото 2
У ДТП на Івано-Франківщині загинуло п’ятеро людей: моторошні фото фото 3
У ДТП на Івано-Франківщині загинуло п’ятеро людей: моторошні фото фото 4

У результаті аварії водій та його чотири пасажири, з яких двоє – неповнолітні підлітки, загинули на місці.

Водій був тверезий. 

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Прикарпатті сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса. Унаслідок ДТП постраждали 13 людей, серед яких дитина.

Читайте також:

Теги: ДТП водій аварія дитина Молдова Івано-Франківськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Авіаційні експерти зауважують, що ймовірною причиною аварії могла бути несправність шасі
Літак врізався у стіну та спалахнув: у мережі з’явилося нове відео авіатрощі у Південній Кореї
29 грудня, 19:53
Екіпаж танка Leopard 2A4: Юрій, Олександр, Анатолій і Михайло (зліва на право)
Викладач музики, садівник та будівельник на танку Leopard наводять жах на росіян
28 грудня, 21:08
Водій не впорався з керуванням і в’їхав у бетонні плити
Моторошна аварія на Тернопільщині: загинуло немовля
21 грудня, 21:19
Триває досудове розслідування
ДТП із сімома загиблими у Львові: підозрюваний напідпитку втік з місця події
15 грудня, 14:35
Водія та його «пасажирів» затримали і доправили до прикордонного підрозділу
Прикордонники знайшли у картоплі вісьмох чоловіків
14 грудня, 18:46
Любитель швидкої їзди заплатить 1700 гривень штрафу
Патрульні покарали водія, який ганяв Києвом зі швидкістю 200 км/год
8 грудня, 21:34
Підозрюваний у залі суду
Смертельна ДТП у Дніпрі: суд обрав запобіжний захід 19-річному підозрюваному
3 грудня, 16:30
У Грузії протестувальники продовжують обстрілювати парламенту та силовиків піротехнікою
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
2 грудня, 06:57
ДТП у Дніпрі
У Дніпрі сталася смертельна ДТП: загинула 10-річна дівчинка (відео)
1 грудня, 22:49

Кримінал

У ДТП на Івано-Франківщині загинуло п’ятеро людей: моторошні фото
У ДТП на Івано-Франківщині загинуло п’ятеро людей: моторошні фото
67 хмельницьких прокурорів з фейковою інвалідністю залишились на посаді. Офіс генпрокурора назвав причину
67 хмельницьких прокурорів з фейковою інвалідністю залишились на посаді. Офіс генпрокурора назвав причину
Покривав знущання з військових: командиру 211-ї бригади обрано запобіжний захід
Покривав знущання з військових: командиру 211-ї бригади обрано запобіжний захід
Молився за окупацію Ізюма: митрополит Московської церкви отримав підозру
Молився за окупацію Ізюма: митрополит Московської церкви отримав підозру
Заробляв на ухилянтах: заступник командира 110-ї бригади отримав підозру
Заробляв на ухилянтах: заступник командира 110-ї бригади отримав підозру
«Покривав знущання з військових»: ДБР затримало командира 211-ї бригади
«Покривав знущання з військових»: ДБР затримало командира 211-ї бригади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
293K
Путін перерахував своїх друзів на 2025 рік: список
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
66K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2024
24K
Ексгравець «Динамо» заявив, що без звернення Путіна не уявляє святкування Нового року
16K
Обмін полоненими напередодні Нового року: повний список звільнених українців

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua