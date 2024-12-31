У ДТП на Івано-Франківщині загинуло п’ятеро людей: моторошні фото
Автівка перетворилась на купу брухту
На Івано-Франківщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули п'ятеро людей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.
Зазначається, що аварія трапилась на автодорозі Н-09, в селі Насташине.
Поліцейські встановили, що 20-річний водій автомобіля BMW 520, мешканець Бурштина, проявив неуважність, перевищив допустиму швидкість руху та на заокругленій ділянці виїхав на смуху зустрічного руху. Відтак зіткнувся з вантажівкою DA», за кермом якої був 52-річний мешканець Республіки Молдова. Поліцейські також з’ясували, що залишкова висота протектора задніх коліс BMW не відповідала встановленим нормам.
У результаті аварії водій та його чотири пасажири, з яких двоє – неповнолітні підлітки, загинули на місці.
Водій був тверезий.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Прикарпатті сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса. Унаслідок ДТП постраждали 13 людей, серед яких дитина.
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