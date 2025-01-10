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У Кривому Розі чоловік вбив дружину і побив дитину: поліція розслідує, чи було зґвалтування

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Кривому Розі чоловік вбив дружину і побив дитину: поліція розслідує, чи було зґвалтування
Чоловіку попередньо загрожує до 15 років позбавлення волі
фото: поліція Дніпропетровщини

У шоковому стані та з тілесними ушкодженнями доньку вбитої госпіталізували до лікарні

У Кривому Розі чоловік жорстоко вбив свою дружину на очах у 9-річної доньки. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Повідомлення про виявлення тіла 44-річної жінки з тілесними ушкодженнями в одній із квартир на території Тернівського району міста надійшло до поліції 9 січня близько 4:20 ранку.

Правоохоронці прибули на місце, зібрали речові докази, опитали свідків та встановили, що до вбивства жінки причетний її 33-річний цивільний чоловік. Він завдав їй численні тілесні ушкодження, внаслідок чого вона померла на місці події. У цей час в квартирі перебувала 9-річна дитина померлої. У шоковому стані та з тілесними ушкодженнями дівчинку госпіталізували до лікарні.

Фігуранта затримали та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві (частина 1 стаття 115) Кримінального кодексу України.

Також розслідують факти злочинних дій стосовно дитини, а саме за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) і частиною 4 статті 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Призначено ряд експертиз та слідчих дій.

Чоловіку попередньо загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, трьох учасників банди, які у травні 2023 року вбили сім'ю з 4-річним хлопчиком з Києва, засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські встановили, що подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. Із собою вони взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад.

Окрвм того, 7 березня у Німеччині перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Вбитою виявилася 27-річна біженка з України, яка місяць тому народила дитину. Її малюк та матір зникли.

У вбивстві 27-річної українки Маргарити Разас у Німеччині зізналась подружня пара: 44-річний німець та 43-річна росіянка. За даними журналістів, 44-річний німець Марко працював м'ясником, а 43-річна росіянка Інна – офісним працівником. Пара має трьох дітей. Журналісти також стверджують, що подружжя планувало вбивство українки. Свідки кажуть, що напередодні чоловік розповідав сусідам про свою новонароджену доньку. За версію дитина, нібито перебувала у відділенні інтенсивної терапії.

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Теги: вбивство Кривий Ріг поліція чоловік дружина зґвалтування дитина

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