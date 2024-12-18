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Перед судом постане киянин, який вкрав з рахунку сироти стипендію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Перед судом постане киянин, який вкрав з рахунку сироти стипендію
Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Нацполіція

Зловмисник, маючи доступ до інтернет-банкінгу, перевів на свою картку кошти знайомого, які той отримав у якості стипендії від учбового закладу

У Києві перед судом постане 20-річний чоловік, який викрав 13 600 гривень стипендії, що призначалася неповнолітньому сироті. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції столиці.

Зазначається, що потерпілий 17-річний хлопець товаришував з порушником й напередодні з його телефону заходив до свого особистого кабінету в мобільному застосунку банку.

«Тож зловмисник, маючи доступ до інтернет-банкінгу, перевів на свою картку кошти знайомого, які той отримав у якості стипендії від учбового закладу та соціальну як дитина-сирота. У подальшому на викрадені кошти фігурант відсвяткував свій день народження», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські повідомили фігуранту про підозру й скерували обвинувальний акт до суду.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі місцевий мешканець викрав з банківського рахунку військового 460 тисяч гривень.

Зловмисник вийняв з телефона потерпілого сім-карту, отримав доступ до його особистого кабінету у банківському додатку та здійснив переказ на свій рахунок.

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Теги: поліція дитина чоловік суд викрадення інтернет Київ день народження

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