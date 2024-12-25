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Київ: у дитячому садочку дитина отримала черепно-мозкову травму та забій мозку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Київ: у дитячому садочку дитина отримала черепно-мозкову травму та забій мозку
Згідно пояснень персоналу та адміністрації закладу, хлопчик вислизнув з рук та вдарився головою об підлогу
фото з відкритих джерел

За фактом травмування дитини в дитячому садочку розпочато розслідування

В одному із приватних садочків Києва дворічний хлопчик отримав забій головного мозку. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як повідомляється, 24 грудня у приватному дошкільному дитячому закладі, розташованому в Деснянському районі міста Києва дворічний хлопчик внаслідок падіння отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом тім’яної кістки. Для надання невідкладної медичної допомоги дитину доправлено до КНП «Київський міський дитячий  центр нейрохірургії». Згідно пояснень персоналу та адміністрації закладу, хлопчик вислизнув з рук та вдарився головою об підлогу.
 
«У разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, винним службовим особам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого», – йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків працівниками дитячого садочка, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 137 КК України).

Нагадаємо, раніше на Рівненщині розгорівся скандал через збір коштів у дитсадку.

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Теги: дитячий садок дитина Київ скандал розслідування обмеження

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