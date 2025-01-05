У Києві немовля кілька днів провело у замкненій квартирі
Дитину вдома покинула 16-річна матір
Фахівці Київської служби порятунку врятували життя немовляти, яке кілька днів перебувало в заблокованій квартирі. Інцидент стався в Дніпровському районі столиці.
Небайдужі громадяни повідомили, із зачиненого помешкання на вулиці Азербайджанській уже кілька днів чути плач дитини.
Рятувальники деблокували двері та виявили в ліжечку немовля. Дитину там покинула 16-річна матір. Маля передали медикам «швидкої».
Нагадаємо, лікаря акушер-гінеколога однієї з приватних клінік столиці визнано винним у неналежному виконанні професійних обов’язків. Медик несвоєчасно ухвалив рішення щодо проведення операції кесаревого розтину.
Також у Львівському обласному перинатальному центрі повернули батькам немовля, яке у двомісячному віці віддали у «Вікно життя». Мама малюка з’явилася наступного дня. Проте забрати дитину змогла лише через сім місяців.
Раніше у Львові медики врятували восьмирічну дівчинку з Вінниччини, у якої виявили агресивну злоякісну пухлину підшлункової залози. Захворювання трапляється в однієї дитини на мільйон.
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