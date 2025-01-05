У Києві немовля кілька днів провело у замкненій квартирі

Дитина була у критичному стані

Дитину вдома покинула 16-річна матір

Фахівці Київської служби порятунку врятували життя немовляти, яке кілька днів перебувало в заблокованій квартирі. Інцидент стався в Дніпровському районі столиці.

Небайдужі громадяни повідомили, із зачиненого помешкання на вулиці Азербайджанській уже кілька днів чути плач дитини.

Рятувальники деблокували двері та виявили в ліжечку немовля. Дитину там покинула 16-річна матір. Маля передали медикам «швидкої».

Нагадаємо, лікаря акушер-гінеколога однієї з приватних клінік столиці визнано винним у неналежному виконанні професійних обов’язків. Медик несвоєчасно ухвалив рішення щодо проведення операції кесаревого розтину.

Також у Львівському обласному перинатальному центрі повернули батькам немовля, яке у двомісячному віці віддали у «Вікно життя». Мама малюка з’явилася наступного дня. Проте забрати дитину змогла лише через сім місяців.

Раніше у Львові медики врятували восьмирічну дівчинку з Вінниччини, у якої виявили агресивну злоякісну пухлину підшлункової залози. Захворювання трапляється в однієї дитини на мільйон.