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    Найвища ялинка та казкова тематика. Як Київ готується зустрічати Новий рік

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    Тематика нового року 2021 року &ndash; казковий ліс - Найвища ялинка та казкова тематика. Як Київ готується зустрічати Новий рік
    Тематика нового року 2021 року – казковий ліс
    Макет Софіївської площі: Folk Ukraine

    Головна ялинка країни цьогоріч буде штучна, загальна висота конструкції складе до 31 метра

    У Києві почали підготовку до організації новорічних святкувань на Софійській площі. Тематикою гулянь вибрали «казковий ліс»: з яскравими фотозонами і найвищою ялинкою.

    Про це виданню «Сегодня» розповів президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

    «Тематика нового року 2021 – казковий ліс. Головна ялинка країни цього разу буде дивувати всіх. В її основі буде створено великий пень, а сама ялинка буде штучною. У січні цього року ми провели відповідні заміри і вже готові до втілення наших планів», – розповів Добруцький.

    Площа казкового пенька складе 34 метри, а його діаметр – приблизно 10 метрів. Потрапити в нього можна буде через великі двері, а вийти – по спеціальній драбині. Усередині пенька будуть фотозони і активності, проте в разі заборони масових заходів зайти в казковий пень не можна буде.

    На пеньку встановлять головну ялинку країни – загальна висота конструкції складе до 31 метра. Тобто вона буде найвищою на Софійській площі. Саму ялинку прикрасять спеціальної зіркою і тематичними іграшками: лісовими звірами, шишками, грибочками, жолудями, а також яскравими лампочками у вигляді свічок.

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    Найвища ялинка та казкова тематика. Як Київ готується зустрічати Новий рік
    Найвища ялинка та казкова тематика. Як Київ готується зустрічати Новий рік
    Найвища ялинка та казкова тематика. Як Київ готується зустрічати Новий рік

    Навколо ялинки розставлять п'ять фотозон з штучними ялинками від 8 до 10 метрів. На кожній фотозоні будуть різні лісові герої: ельфи, гноми і лісові тварини, біля яких зможуть сфотографуватися всі охочі.

    А ось ялинку на Контрактовій площі планують прикрасити в стилі Петриківського розпису, додав президент Folk Ukraine.

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