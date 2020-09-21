Найвища ялинка та казкова тематика. Як Київ готується зустрічати Новий рік



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Тематика нового року 2021 року – казковий ліс Макет Софіївської площі: Folk Ukraine

Головна ялинка країни цьогоріч буде штучна, загальна висота конструкції складе до 31 метра

У Києві почали підготовку до організації новорічних святкувань на Софійській площі. Тематикою гулянь вибрали «казковий ліс»: з яскравими фотозонами і найвищою ялинкою.

Про це виданню «Сегодня» розповів президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

«Тематика нового року 2021 – казковий ліс. Головна ялинка країни цього разу буде дивувати всіх. В її основі буде створено великий пень, а сама ялинка буде штучною. У січні цього року ми провели відповідні заміри і вже готові до втілення наших планів», – розповів Добруцький.

Площа казкового пенька складе 34 метри, а його діаметр – приблизно 10 метрів. Потрапити в нього можна буде через великі двері, а вийти – по спеціальній драбині. Усередині пенька будуть фотозони і активності, проте в разі заборони масових заходів зайти в казковий пень не можна буде.

На пеньку встановлять головну ялинку країни – загальна висота конструкції складе до 31 метра. Тобто вона буде найвищою на Софійській площі. Саму ялинку прикрасять спеціальної зіркою і тематичними іграшками: лісовими звірами, шишками, грибочками, жолудями, а також яскравими лампочками у вигляді свічок.

Навколо ялинки розставлять п'ять фотозон з штучними ялинками від 8 до 10 метрів. На кожній фотозоні будуть різні лісові герої: ельфи, гноми і лісові тварини, біля яких зможуть сфотографуватися всі охочі.

А ось ялинку на Контрактовій площі планують прикрасити в стилі Петриківського розпису, додав президент Folk Ukraine.