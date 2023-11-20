Через снігопади та пориви вітру мешканці трьох областей залишились без світла

На Харківщині місцями випало до 20 см снігу

У південних та східних регіонах України через снігопади та сильні пориви вітру повалились дерева, в результаті чого пошкоджено лінії електропередач та ускладено проїзд окремими дорогами. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Повідомляється, що внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 83 населених пункти у трьох областях України – Запорізькій, Миколаївській та Одеській. В Харківській області випало місцями до 20 см снігу, а рятувальники залучалися до розпилення та прибирання повалених дерев у чотирьох областях (Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська) 28 разів за добу.

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«Наразі проїзд дорогами державного та місцевого значення забезпечено, ускладнень руху немає. Триває повторна обробка небезпечних ділянок та розширення проїзної частини», – зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Він додав, що працівники дорожніх служб розчистили з ночі понад 1800 км автодоріг.

У Запоріжжі вночі в результаті поривів вітру у декількох районах впали дерева, а в одному із них з узбіччя на проїзджу частину дороги поривами вітру винесло бетонний блок, який заблокував дорогу. В Дніпропетровській області в Нікопольському та Кам’янському районах рятувальники надавали допомогу працівникам екстреної медичної допомоги, які через погодні умови не могли проїхати на виклик.

Нагадаємо, у Києві завершився безморозний період, який розпочався 31 березня і тривав рекордні 232 дні. За даними спостережень метеостанції обсерваторії 18 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до – 0,2ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 31 березня.