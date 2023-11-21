Найближчими днями столицю накриє снігом: влада звернулась до киян

При погіршенні погодних умов водіїв просять не виїжджати в місто на авто, щоб не створювати затори

«Київавтодор» підготував 533 одиниці спеціальної техніки для обробки вулиць

У найближчі дні в Києві очікується сніг, подекуди ожеледиця. Водіїв закликають подбати про безпеку на дорозі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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«Міська влада наполегливо просить водіїв під час снігопадів не паркувати автівки вздовж узбіччя доріг і на тротуарах», – йдеться в повідомленні.

При погіршенні погодних умов водіїв просять не виїжджати в місто на авто, щоб не створювати затори, адже в них стоїть снігоприбиральна техніка і машини інших екстрених служб.

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«Надавайте перевагу громадському транспорту», – додали в КМДА.

Наразі дорожня техніка готова виїжджати на превентивну обробку вулиць. Загалом «Київавтодор» підготував 533 одиниці спеціальної техніки. Для обробки покриттів заготовлено 17,3 тис. тонн солі та 54,5 тис. тонн піску.

До слова, у вівторок, 21 листопада, в Україні очікується прохолодна погода, хоча не в усіх регіонах. У західних областях ніч буде трохи теплішою, 0...+4°С. А вдень ще потеплішає і температура повітря підвищиться до +4...9°С. У Карпатах – сніг.

Опади також будуть у Вінницькій та Житомирській областях, іноді дощ переходитиме в мокрий сніг. У решті територій України опадів не передбачається.

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Температура повітря буде відносно низькою: вночі -1...6°С, на крайньому півночі до -5...8°С, а вдень від -3°С до +3°С. У південній частині країни вдень очікується +4...9°С, а в Криму до +10°С.