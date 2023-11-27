Рух громадського транспорту в Одесі паралізовано

Наразі в Одесі працюють лише шість маршрутів транспорту

Станом на ранок понеділка 27 листопада в зафіксовано 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту Одеси.

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Наразі працюють такі маршрути:

трамвай №17 (тільки до 6 ст. Великого Фонтану),

трамвай №11,

трамвай №12 по скороченому маршруту Слободський ринок - Олексіївська площа,

тролейбус №12,

тролейбус №7 по скороченому маршруту від вул. Архітекторської до залізничного вокзалу.

По маршруту трамвая №20 ходить автобус.

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По всіх інших маршрутах електротранспорт у зв’язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається.

До ліквідації наслідків залучено 15 одиниць спецтехніки та аварійні бригади КП «Одесміськелектротранс».

Як повідомлялося, в Одеській області рятувальникам доводиться залучати БТРи для ліквідації наслідків негоди.

Усі заклади освіти області переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

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В Україні у зв’язку з погодними умовами створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.