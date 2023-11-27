Рух громадського транспорту в Одесі паралізовано
Наразі в Одесі працюють лише шість маршрутів транспорту
Станом на ранок понеділка 27 листопада в зафіксовано 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту Одеси.
Наразі працюють такі маршрути:
- трамвай №17 (тільки до 6 ст. Великого Фонтану),
- трамвай №11,
- трамвай №12 по скороченому маршруту Слободський ринок - Олексіївська площа,
- тролейбус №12,
- тролейбус №7 по скороченому маршруту від вул. Архітекторської до залізничного вокзалу.
По маршруту трамвая №20 ходить автобус.
По всіх інших маршрутах електротранспорт у зв’язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається.
До ліквідації наслідків залучено 15 одиниць спецтехніки та аварійні бригади КП «Одесміськелектротранс».
Як повідомлялося, в Одеській області рятувальникам доводиться залучати БТРи для ліквідації наслідків негоди.
Усі заклади освіти області переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.
В Україні у зв’язку з погодними умовами створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.
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