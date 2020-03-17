Через коронавірус закрито доступ до київської мерії



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До 3 квітня доступ до будівлі на вулиці Хрещатик, 36 обмежено

До 3 квітня скасовано проведення особистого прийому громадян

Для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 на території Києва тимчасово, до 3 квітня 2020 року, буде обмежено доступ до будівлі адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36 (Київради та КМДА). Підписано відповідне розпорядження. Про це повідомив керівник апарату Київської міської держадміністрації Дмитро Загуменний.

За його словами, зазначені обмеження не стосуються працівників секретаріату Київради та співробітників КМДА, керівників та працівників районних держадміністрацій; депутатів міської ради, працівників муніципальних підприємств, установ та організацій, які мають службове посвідчення та перепустки постійного характеру.

Також обмеження не застосовуються до громадян та представників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності для представництва інтересів в адміністративній комісії при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), засідання якої проводяться у пресцентрі на 1 поверсі, за умови перебування у приміщенні одночасно не більше 15 запрошених осіб.

Разом із тим, до 3 квітня скасовано проведення особистого прийому громадян. Важливо, що громадяни можуть реалізувати право на звернення до київського міського голови, Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради, надіславши письмове звернення поштою, з використанням мережі інтернет, засобів електронного зв’язку.

Також громадяни зможуть залишити письмові звернення у скриньках, розміщених біля центрального входу до адмінбудівлі на вулиці Хрещатик, 36.

Структурним підрозділам КМДА та районним держадміністраціям також доручено обмежити доступ до своїх приміщень, окрім приміщень, де розміщені центри надання адміністративних послуг. Скасувати проведення нарад, засідань тощо. А за необхідності проводити такі заходи телефоном або в режимі відеоконференцій.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

Уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.