Рада схвалила проєкт закону щодо протидії коронавірусу



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17 березня Верховна Рада зібралась на позачергове засідання Фото: Главком

Документом передбачена кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом

Верховна Рада України на позачергову засіданні у вівторок 17 березня прийняла за основу і в цілому законопроект №3219 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)».

Передбачається, що порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями, тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перед початком голосування прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Верховну Раду України ухвалити законопроект щодо запобігання коронавірусу в Україні.

«Підготовлений і запропонований сьогодні законопроект дозволяє нам пом’якшити наслідки для економіки і для кожного окремого громадянина. Тому, звичайно, буду просити вас підтримати цей законопроект і знаю про єдність, яка є сьогодні в парламенті перед лицем кризи», — наголосив Шмигаль.

Напередодні у «Слузі народу» заявили, що Рада сьогодні може призначити генпрокурора та міністра економіки.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.



