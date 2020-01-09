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    Поранення бориспільської чиновниці з арбалету: поліція розшукує стрілка

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    <span lang="UK">Інцидент стався&nbsp;<span lang="UK">біля під&rsquo;їзду будинку&nbsp;</span></span> - Поранення бориспільської чиновниці з арбалету: поліція розшукує стрілка
    Інцидент стався біля під’їзду будинку 
    Фото: borispol.org

    Поліція відкрила кримінальне провадження

    Поліція Борисполя встановлює осіб, причетних до поранення місцевої жительки з арбалету.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «Повертаючись додому, жінка біля під’їзду будинку почула звук, схожий на постріл, та відчула різкий біль у руці. Потім побачила біля себе стрілу з металевим наконечником. Поліцію та медиків викликали небайдужі свідки», - повідомляють правоохоронці.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, невідомі здійснили постріл з арбалету.

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    Потерпілу з пораненням зап’ястя лівої руки доправлено до лікарні.

    Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до даної події.

    Також поліцейські звертаються до громадян з проханням повідомити будь-яку інформацію, що зможе допомогти вийти на слід «стрілків».  

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального  кодексу України. Тривають слідчі дії.

    Раніше ЗМІ повідомили, що постраждалою виявилася працівниця управління освіти Бориспільської міської ради.

    Національна поліція України кримінал Київщина жінка стрілянина
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