Поранення бориспільської чиновниці з арбалету: поліція розшукує стрілка



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Інцидент стався біля під’їзду будинку Фото: borispol.org

Поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція Борисполя встановлює осіб, причетних до поранення місцевої жительки з арбалету.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Повертаючись додому, жінка біля під’їзду будинку почула звук, схожий на постріл, та відчула різкий біль у руці. Потім побачила біля себе стрілу з металевим наконечником. Поліцію та медиків викликали небайдужі свідки», - повідомляють правоохоронці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, невідомі здійснили постріл з арбалету.

Потерпілу з пораненням зап’ястя лівої руки доправлено до лікарні.

Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до даної події.

Також поліцейські звертаються до громадян з проханням повідомити будь-яку інформацію, що зможе допомогти вийти на слід «стрілків».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Раніше ЗМІ повідомили, що постраждалою виявилася працівниця управління освіти Бориспільської міської ради.