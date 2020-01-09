Поранення бориспільської чиновниці з арбалету: поліція розшукує стрілка
Поліція відкрила кримінальне провадження
Поліція Борисполя встановлює осіб, причетних до поранення місцевої жительки з арбалету.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
«Повертаючись додому, жінка біля під’їзду будинку почула звук, схожий на постріл, та відчула різкий біль у руці. Потім побачила біля себе стрілу з металевим наконечником. Поліцію та медиків викликали небайдужі свідки», - повідомляють правоохоронці.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, невідомі здійснили постріл з арбалету.
Потерпілу з пораненням зап’ястя лівої руки доправлено до лікарні.
Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до даної події.
Також поліцейські звертаються до громадян з проханням повідомити будь-яку інформацію, що зможе допомогти вийти на слід «стрілків».
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Раніше ЗМІ повідомили, що постраждалою виявилася працівниця управління освіти Бориспільської міської ради.