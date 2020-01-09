У Борисполі чиновницю біля дому підстрелили з арбалета



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Журналісти з'ясували, що стріляли в жінку ззаду, потрапивши в зап'ястя лівої руки Фото: «Це Бориспіль»

Свідки побачили у дворі сусідку, яка ледь стояла на ногах, стікаючи кров'ю

У середу, 8 січня, в Борисполі Київської області місцеву жительку біля під'їзду поранили стрілою в руку, викликавши сильну кровотечу.

Про це повідомляє видання «Це Бориспіль».

Свідки розповіли, як почули крик, потім глухий удар і звук автомобільної сигналізації. Потім у дворі побачили сусідку, яка ледь стояла на ногах, стікаючи кров'ю. Їй почали надавати першу медичну допомогу, викликали швидку допомогу і поліцію.

Журналісти з'ясували, що стріляли в жінку ззаду, потрапивши в зап'ястя лівої руки. Стріла пройшла наскрізь під шкірою, потрапила в припаркований автомобіль і зупинилася.

Як стало відомо виданню з соцмереж, постраждалою виявилася працівниця управління освіти Бориспільської міської ради.