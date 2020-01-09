  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Борисполі чиновницю біля дому підстрелили з арбалета

    • Розсилка
    <p>Журналісти з'ясували, що стріляли в жінку ззаду, потрапивши в зап'ястя лівої руки</p> - У Борисполі чиновницю біля дому підстрелили з арбалета

    Журналісти з'ясували, що стріляли в жінку ззаду, потрапивши в зап'ястя лівої руки

    Фото: «Це Бориспіль»

    Свідки побачили у дворі сусідку, яка ледь стояла на ногах, стікаючи кров'ю

    У середу, 8 січня, в Борисполі Київської області місцеву жительку біля під'їзду поранили стрілою в руку, викликавши сильну кровотечу.

    Про це повідомляє видання «Це Бориспіль».

    Свідки розповіли, як почули крик, потім глухий удар і звук автомобільної сигналізації. Потім у дворі побачили сусідку, яка ледь стояла на ногах, стікаючи кров'ю. Їй почали надавати першу медичну допомогу, викликали швидку допомогу і поліцію.

    Журналісти з'ясували, що стріляли в жінку ззаду, потрапивши в зап'ястя лівої руки. Стріла пройшла наскрізь під шкірою, потрапила в припаркований автомобіль і зупинилася.

    89_06

    Як стало відомо виданню з соцмереж, постраждалою виявилася працівниця управління освіти Бориспільської міської ради.

    Національна поліція України кримінал Київщина чиновник стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ