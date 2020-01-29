Під Києвом затримано чергового «перевертня у погонах»



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«Перевертня у погонах» затримали під час чергової сплати «податку»

Працівник поліції вимагав та щомісячно отримував неправомірну вигоду у підприємця

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно зі співробітниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом прокуратури Київщини затримали одного з працівників Броварського відділу поліції під час отримання ним неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що працівник поліції вимагав та щомісячно отримував неправомірну вигоду у підприємця за неперешкоджання ведення ним господарської діяльності на території Броварського району, також за непритягнення громадянина до адміністративної відповідальності.

«Перевертня у погонах» затримали під час чергової сплати «податку» у сумі 5 тисяч гривень.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення підозри, передбаченої ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наказом керівника поліції столичної області Андрієм Нєбитовим призначено службове розслідування, під час проведення якого буде надана оцінка безпосереднім керівникам працівника поліції, який порушив закон.

Також розглядається питання щодо звільнення правоохоронця з Нацполіції.

Нагадаємо, поліція Київщини проводить службове розслідування щодо факту вимагання неправомірної вигоди поліцейськими Обухівського району. Встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції під час несення служби у місті Українка вночі зупинив автомобіль «БМВ» з номерами іноземної реєстрації. У подальшому, мотивуючи тим, що перебування такого автомобіля заборонено у країні, поліцейські вилучили авто та помістили його на територію поліцейського відділу. Однак, жодного процесуального документа щодо вилучення автомобіля працівники поліції не склали. Потім поліцейські вимагали у водія 10 тисяч гривень за повернення автотранспорту.