У Києві судитимуть шахраїв, які виманили у керівника держпідприємства понад $80 тис.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аферисти схиляли керівника підприємства до надання хабара службовій особі Мінагрополітики

Прокуратурою Києва спільно зі столичною поліцією завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою двох осіб у підбурюванні керівника держпідприємства до скоєння корупційного злочину та шахрайському заволодінні грошовими коштами на суму $83,5 тис.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За версією слідства, двоє осіб, вступивши у попередню змову, намагалися схилити керівника одного з державних підприємств, що підпорядковане Міністерству аграрної політики та продовольства України, до надання хабара службовій особі вказаного Міністерства за вирішення питання про залишення його на посаді.

Розмір неправомірної вигоди, яку підозрювані зажадали від держслужбовця за вирішення цього питання, склав майже 83,5 тис. доларів США.

У ході контролю за вчиненням злочину працівниками Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури задокументовано факти одержання підозрюваними неправомірної вигоди кількома частинами. Під час одержання останнього траншу у сумі $9 тис. аферистів затримали.

Надалі слідством з’ясовано, що отримані кошти підозрювані не передавали службовим особам Міністерства аграрної політики та продовольства України, а розпоряджалися ними на власний розсуд.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт відносно двох осіб за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.