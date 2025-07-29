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Посадовець «Укртелекому», який працював на ФСБ, проведе 15 років у в'язниці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Посадовець «Укртелекому», який працював на ФСБ, проведе 15 років у в'язниці
СБУ викрила агента ФСБ в «Укртелекомі» 
фото: Служба безпеки України/Facebook

Посадовець «зливав» окупантам закриті дані щодо стаціонарного зв’язку в Силах оборони

За доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав агент ФСБ РФ, який діяв у лавах АТ «Укртелеком». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними СБУ, перебуваючи у складі керівництва столичної дирекції однієї з найбільших телекомунікаційних компаній України, посадовець «зливав» окупантам закриті дані щодо стаціонарного зв’язку в Силах оборони.

Слідчими СБУ задокументовано, як агент намагався передати куратору електронну схему підключення телефонних ліній до однієї з військових частин на Київщині.

«Таку інформацію ворог планував використати для зламу телекомунікаційних мереж, щоб отримати доступ до стаціонарних «номерів» та розмов абонентів», – йдеться у повідомленні.

Кіберфахівці СБУ оперативно зреагували на спроби окупантів «проникнути» в закриті канали телефонного зв’язку і додатково їх убезпечили. На фінальному етапі спецоперації у травні 2024 року Служба безпеки затримала російського «крота».

За даними СБУ, у процесі досудового розслідування стало відомо про ще одне завдання, яке виконував агент, – стежив за локаціями підрозділів ППО, які захищають одну із ключових електростанцій регіону.

Під час обшуків у затриманого вилучено телефон із анонімним чатом у месенджері, який він використовував для конспіративних контактів з куратором.

На підставі зібраних кіберфахівцями та слідчими Служби безпеки доказів колегія суддів визнала «крота» винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, поліція Києва та Контррозвідка Служби безпеки України затримали агента ворожої спецслужби, який спалив автівку Герою України та планував вбивство високопосадовця ЗСУ.  

Також контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві агента центру спецпризначення «Сенеж» російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ.  Як встановило розслідування, агентом виявився 44-річний киянин. За інформацією СБУ, у поле зору російського ГРУ він потрапив під час ефіру чат-рулетки, де висловлював проросійську позицію.

Теги: Київ телефон розслідування Укртелеком державна зрада ворог зрада

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