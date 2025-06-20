Головна Київ Новини
search button user button menu button

Дизертир планував вбивство високопосадовця ЗСУ в Києві: деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Дизертир планував вбивство високопосадовця ЗСУ в Києві: деталі справи
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Ворожим агентом виявився 33-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав працювати на окупантів

Поліція Києва та Контррозвідка Служби безпеки України затримали агента ворожої спецслужби, який спалив автівку Герою України та планував вбивство високопосадовця ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ та поліцію Києва

Повідомляється, що для вчинення злочину кілер отримав від куратора координати схрону, з якого забрав пістолет Макарова та 50 набоїв до нього. За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 33-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав працювати на окупантів. Аби послабити тил українських захисників, він підпалив п’ять військових автомобілів у Києві та готувався до ще більш зухвалого злочину – вбивства українського військовослужбовця.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник прибув до України з окупованого Криму ще у 2021 році та оселився в Івано-Франківську, де «заліг на дно» в очікуванні інструкцій від російських кураторів. Згодом переїхав до Києва, де розпочав диверсійну діяльність.

«До уваги російської спецслужби дезертир потрапив уже перебуваючи в СЗЧ, коли почав шукати «легких грошей» у Телеграм-каналах», – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідчих СБУ, після вербування агент прибув до Києва, де за завданням ворожої спецслужби він здійснив підпали п’яти автомобілів військових у столиці. Один із знищених транспортних засобів належав Герою України. 

Особу потенційної жертви на вбивство кілер мав отримати від куратора найближчим часом, після виконання іншого завдання від ворога – проведення розвідки однієї з військових частин у Києві. Ворожа спецслужба обіцяла вивезти його на територію Російської Федерації, аби він уникнув відповідальності.

За інструкцією російського спецслужбіста фігурант орендував квартиру поблизу військової будівлі. Потім влаштувався кур’єром сервісу доставки, щоб приховано стежити за периметром оборонного об’єкта.

Співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали агента «по гарячих слідах» після підпалу авто. За місцем тимчасової оселі фігуранта вилучено споряджений до замаху пістолет і телефон, за допомогою якого він контактував із ФСБ.

За місцем тимчасової оселі фігуранта вилучено споряджений до замаху пістолет
За місцем тимчасової оселі фігуранта вилучено споряджений до замаху пістолет
фото: Служба безпеки України/Facebook

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Служба безпеки України/Facebook

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії ракетно-дронових ударів РФ по військовій інфраструктурі на заході України. В результаті спецоперації на Рівненщині затримано російського агента, який збирав координати для повітряної атаки на оперативні аеродроми та логістичні склади Збройних Сил України. Замовлення окупантів виконував 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ Ілля Кудрявцев. У поле зору російської спецслужби зрадник потрапив через Телеграм-канали, де шукав «легких грошей».

Також Служба безпеки України затримала на Хмельниччині чергову агентку ФСБ, яка коригувала авіаудари російських військ по регіону та готувала саморобні вибухові пристрої для здійснення терактів. Фігуранткою виявилася 59-річна місцева безробітна, яку завербували дистанційно через Телеграм. Після вербування агентка відслідковувала локації Сил оборони України та передавала їхні координати ворогу. Серед пріоритетних цілей для російських авіаударів були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ.

Теги: росія ФСБ вбивство кілер поліція державна зрада пістолет зрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Кривому Розі байкер розбився на смерть, тікаючи від поліції
У Кривому Розі байкер розбився на смерть, тікаючи від поліції
29 травня, 23:55
Зловмисника затримали на місці
На Чернігівщині чоловік у будівлі ТЦК побив та порізав військовослужбовця
27 травня, 09:31
Суд розцінив поведінку водія як намір уникнути відповідальності
Водій отримав великий штраф за те, що «злякався ТЦК»
27 травня, 11:50
Дитину намагалися реанімувати, але, на жаль, не вдалося
У Бельгії знайдено вбитими 46-річну українку та її 6-річну доньку
7 червня, 03:27
У Колумбії сталась серія терактів
У Колумбії сталась серія терактів: щонайменше семеро загиблих, десятки поранених
11 червня, 03:27
В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини
Вчора, 23:15
На даний момент триває понад 500 обшуків
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію
13 червня, 10:11
Стрілянина сталася в передмісті Міннеаполісу
У Міннесоті вбито політикиню-демократку, сенатора поранено
14 червня, 20:29
Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Солом'янському районі
«Ракета пройшла дев'ять поверхів». Клименко назвав наслідки удару по Києву
17 червня, 08:29

Новини

Фахівці держпідприємства «Документ» одночасно «працювали» у Варшаві та Києві: деталі справи
Фахівці держпідприємства «Документ» одночасно «працювали» у Варшаві та Києві: деталі справи
У Бучі вандали пошкодили більше десяти могил на цвинтарі (фото)
У Бучі вандали пошкодили більше десяти могил на цвинтарі (фото)
Дизертир планував вбивство високопосадовця ЗСУ в Києві: деталі справи
Дизертир планував вбивство високопосадовця ЗСУ в Києві: деталі справи
У Вишневому поліцейська в’їхала в припарковане авто, триває перевірка
У Вишневому поліцейська в’їхала в припарковане авто, триває перевірка
Нічна атака 17 червня: у Дарницькому районі триває ліквідація наслідків (фото)
Нічна атака 17 червня: у Дарницькому районі триває ліквідація наслідків (фото)
Через російські атаки повітря Києва отруїли понад 3 тис. тонн шкідливих речовин
Через російські атаки повітря Києва отруїли понад 3 тис. тонн шкідливих речовин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
46K
На вокзалах України замайорів біло-чорний прапор: що означають ці кольори
37K
У Львові невідомі запустили виробництво на арештованому заводі Медведчука
30K
Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
28K
Ізраїль заявив, що верховному лідеру Ірану «більше не можна дозволити існувати»

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua