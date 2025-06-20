Дизертир планував вбивство високопосадовця ЗСУ в Києві: деталі справи

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Ворожим агентом виявився 33-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав працювати на окупантів

Поліція Києва та Контррозвідка Служби безпеки України затримали агента ворожої спецслужби, який спалив автівку Герою України та планував вбивство високопосадовця ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ та поліцію Києва.

Повідомляється, що для вчинення злочину кілер отримав від куратора координати схрону, з якого забрав пістолет Макарова та 50 набоїв до нього. За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 33-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав працювати на окупантів. Аби послабити тил українських захисників, він підпалив п’ять військових автомобілів у Києві та готувався до ще більш зухвалого злочину – вбивства українського військовослужбовця.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник прибув до України з окупованого Криму ще у 2021 році та оселився в Івано-Франківську, де «заліг на дно» в очікуванні інструкцій від російських кураторів. Згодом переїхав до Києва, де розпочав диверсійну діяльність.

«До уваги російської спецслужби дезертир потрапив уже перебуваючи в СЗЧ, коли почав шукати «легких грошей» у Телеграм-каналах», – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідчих СБУ, після вербування агент прибув до Києва, де за завданням ворожої спецслужби він здійснив підпали п’яти автомобілів військових у столиці. Один із знищених транспортних засобів належав Герою України.

Особу потенційної жертви на вбивство кілер мав отримати від куратора найближчим часом, після виконання іншого завдання від ворога – проведення розвідки однієї з військових частин у Києві. Ворожа спецслужба обіцяла вивезти його на територію Російської Федерації, аби він уникнув відповідальності.

За інструкцією російського спецслужбіста фігурант орендував квартиру поблизу військової будівлі. Потім влаштувався кур’єром сервісу доставки, щоб приховано стежити за периметром оборонного об’єкта.

Співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали агента «по гарячих слідах» після підпалу авто. За місцем тимчасової оселі фігуранта вилучено споряджений до замаху пістолет і телефон, за допомогою якого він контактував із ФСБ.

За місцем тимчасової оселі фігуранта вилучено споряджений до замаху пістолет фото: Служба безпеки України/Facebook

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна фото: Служба безпеки України/Facebook

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії ракетно-дронових ударів РФ по військовій інфраструктурі на заході України. В результаті спецоперації на Рівненщині затримано російського агента, який збирав координати для повітряної атаки на оперативні аеродроми та логістичні склади Збройних Сил України. Замовлення окупантів виконував 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ Ілля Кудрявцев. У поле зору російської спецслужби зрадник потрапив через Телеграм-канали, де шукав «легких грошей».

Також Служба безпеки України затримала на Хмельниччині чергову агентку ФСБ, яка коригувала авіаудари російських військ по регіону та готувала саморобні вибухові пристрої для здійснення терактів. Фігуранткою виявилася 59-річна місцева безробітна, яку завербували дистанційно через Телеграм. Після вербування агентка відслідковувала локації Сил оборони України та передавала їхні координати ворогу. Серед пріоритетних цілей для російських авіаударів були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ.