Агент елітного підрозділу російського ГРУ коригував ракетні удари по Київщині

У поле зору російського ГРУ чоловік потрапив під час ефіру чат-рулетки, де висловлював проросійську позицію

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві агента центру спецпризначення «Сенеж» російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, зловмисник наводив ракетно-дронові атаки РФ по столичному регіону. Як встановило розслідування, агентом виявився 44-річний киянин. За інформацією СБУ, у поле зору російського ГРУ він потрапив під час ефіру чат-рулетки, де висловлював проросійську позицію.

«Після вербування фігурант почав відслідковувати локації місцевих підприємств, які, на його думку, могли бути задіяні у виробництві військового спорядження для Сил оборони. Для збору даних він розпитував «потрібну» інформацію у знайомих під виглядом побутових розмов, а потім прибував за адресами потенційних цілей для дорозвідки», – повідомили в СБУ.

Як виявилося, одночасно зрадник шпигував за маршрутами руху та бойовими позиціями мобільних вогневих груп під час повітряних тривог. Такі відомості ворог планував використати для підготовки обстрілів столичного регіону «в обхід» української ППО, зазначили слідчі СБУ.

Служба безпеки задокументувала кожен крок агента від початку його розвідактивності та вжила комплексних заходів для убезпечення українських підприємств.

Повідомляється, що на фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання. В його оселі виявлено два телефони з агентурним «звітом», до якого він вносив фото українських об’єктів з прив’язкою до гугл-карт, зазначили слідчі.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала коригувальника повітряних атак РФ по Львівській області. Ним виявився 57-річний місцевий безробітний, якого ФСБ завербувала через телеграм-канали.

Раніше військова контррозвідка Служби безпеки затримала двох інформаторів РФ, які «зливали» ворогу дані про бойову авіацію ЗСУ у Київській та Миколаївській областях. У столичному регіоні затримано агентку ФСБ, яка фіксувала час, напрямки та орієнтовну кількість польотів літаків Сил оборони. За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 34-річна місцева безробітна, яка співпрацювала з російською спецслужбою в обмін на обіцянку грошей.