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На Київщині та низці областей лунала повітряна тривога через загрозу безпілотників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На Київщині та низці областей лунала повітряна тривога через загрозу безпілотників
колаж: glavcom.ua

Увага! Загроза застосування безпілотників

Станом на 07:49 у Київській та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з загрозою застосування безпілотників.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 липня, російські міста Тула та Дубна, що в Підмосков'ї, зазнали атаки безпілотників. За попередньою інформацією, дрони були націлені на ключові оборонні підприємства, включаючи конструкторське бюро, авіаційний завод та підприємство з розробки БПЛА. 

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Теги: Київ Україна тривога

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