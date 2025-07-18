Шуфрич посидів за гратами і написав законопроєкт про захист ув’язнених

Підозрюваний нардеп у держзраді пропонує внести суттєву поправку до Кримінального процесуального кодексу

Народний депутат від депгрупи «Платформа за життя та мир» Нестор Шуфрич, підозрюваний у державній зраді, зі слідчого ізолятора зареєстрував законопроєкт №13475 щодо вдосконалення механізму притягнення особи до відповідальності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт парламенту.

Відповідний проєкт закону було зареєстровано 14 липня. Обранець, який перебуває під вартою, пропонує внести зміни до статті 376 Кримінального процесуального кодексу «Проголошення судового рішення». Зокрема, Шуфрич хоче доповнити згадану статтю КПК новим абзацом: «Рішення щодо арешту, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя (суд) приймає в нарадчій кімнаті, складає вмотивований, повний текст Ухвали, яка оголошується учасникам судового провадження з невідкладним врученням копії такої Ухвали особі, стосовно якої застосовується запобіжний захід».

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Зауважимо, що нині чинне законодавство дозволяє суддям обмежитися складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали або постанови. Повний текст ухвали (постанови) повинен бути складений не пізніше п’яти діб з дня оголошення короткої частини рішення.

Як вважає автор законопроєкту, арешт та тримання під вартою з подальшим поміщенням до слідчого ізолятору за відсутності вмотивованого рішення (лише на підставі вступної та резолютивної частини) суду «є таким, що протирічить положенням Конституції України. По суті йдеться про відсутність предмету оскарження, що позбавляє можливості без зволікань звернутись до суду з апеляційною скаргою».

«Оголошення скороченого рішення суду (ухвали) щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсутність в ній мотивувальної частини з чітким юридичним обґрунтуванням такої потреби унеможливлює ефективний захист своїх громадянських прав обвинуваченого від посягання на свободу та особисту недоторканість», – зазначено у пояснювальній записці до проєкту закону.

Станом на 17 липня, законопроєкт Шуфрича передано до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності і надано для ознайомлення народним депутатам.

Як повідомляв «Главком», 11 квітня обранець Нестор Шуфрич зареєстрував перший проєкт закону із СІЗО, який передбачав вдосконалення захисту прав національних меншин (спільнот) із використання офіційних мов Європейського Союзу для сприяння європейській інтеграції України.

Нагадаємо, що 15 вересня 2023 року суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк ухвалив рішення про взяття під варту нардепа Нестора Шуфрича. Тоді слідчий суддя оголосив лише резолютивну частину ухвалу. Натомість Київський апеляційний суд розглянув скаргу адвокатів Шуфрича аж 11 жовтня 2023 року і відмовив у задоволенні. З того часу парламентар продовжує перебувати у СІЗО.

СБУ інкримінує обранцю державну зраду, яка полягала у «тісній співпраці та виконанні завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні».

Нагадаємо, 27 грудня 2024 року суд оголосив ухвалу, якою дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження, адже його наразі не визнали винним і він не втратив мандат. Водночас суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь у засіданні Ради фізично, проте зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження в рамках його перебування в слідчому ізоляторі.

Крім того, Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму.