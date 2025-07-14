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З Оболоні до Вишгорода починає курсувати пільговий автобус: розклад руху

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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З Оболоні до Вишгорода починає курсувати пільговий автобус: розклад руху
Автобусний маршрут з’єднає Київ і Вишгород для зручності пасажирів
фото: Олексій Момот/Facebook

Протягом дня планується виконувати шість рейсів

З 14 липня на маршрут повертається пільговий автобус комунального підприємства «Вишгородпастранс». На маршрут вийде чотиридверний автобус великої місткості марки «Мерседес». Про це повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момот, інформує «Главком».

Автобусний маршрут з’єднає Київ і Вишгород для зручності пасажирів. Протягом дня планується виконувати шість рейсів. 

Розклад руху:

м. Вишгород (площа Шевченка) – м. Київ (станція метро «Героїв Дніпра»)

  • 07:30 – 08:15
  • 09:00 – 09:45
  • 11:30 – 12:15
  • 13:00 – 13:45
  • 17:00 – 17:45
  • 18:30 – 19:00

Нагадаємо, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України затвердив правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах, розроблені Міністерством розвитку громад та територій спільно з організацією порятунку тварин і довкілля UAnimals. 

До слова, з 14 липня до 22 серпня київський фунікулер зачинять на щорічний плановий ремонт.Ремонтні роботи проводять влітку через найменший пасажиропотік. У липні-серпні фунікулером користуються до 2 тис. пасажирів на день, що майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.

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Теги: Київ громадський транспорт метро автобус

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