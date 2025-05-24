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Ізюм опинився під російською атакою: є влучання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ізюм опинився під російською атакою: є влучання
РФ атакувала Ізюм
фото: соцмережі

Вибухи пролунали в центральній частині міста

У ніч проти 24 травня Ізюм, що на Харківщині, опинився під ворожою атакою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ізюмську міську військову адміністрацію.

Зазначається, що сьогодні, 24 травня 2025 року, близько 04:30 по м. Ізюм зафіксовано ракетний обстріл, о 04:40 – влучання ударного БпЛА типу «Шахед».

«Вибухи пролунали в центральній частині міста. Зафіксовано пожежу в приватному будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 травня ворог обстріляв Київ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

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Також увечері 23 травня російські війська здійснили чергову атаку дронів на столицю та Київщину. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка та жінку. Вони отримали осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

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Теги: війна Харківщина

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