Під час останньої масованої атаки на Ізраїль поранено понад 60 людей, є загиблі

Ситуація в Ізраїлі після атаки балістичними ракетами Ірану, 16 червня 2025 року

Іран за одну атаку випустив по Ізраїлю майже 40 ракет

Після того, як іранські ракети вразили кілька будівель у центральних районах Ізраїлю, відомо про трьох загиблих та 67 поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Ракети вразили щонайменше дві будівлі в різних районах Ізраїлю.

Зазначається, що 67 людей було доставлено до лікарень з чотирьох місць ураження балістичних ракет. Серед них жінка близько 30 років у важкому стані, шість осіб отримали поранення середньої тяжкості та 60 осіб отримали легкі поранення або страждають від гострої тривоги.

Щонайменше троє людей загинули внаслідок ударів ракет.

Нагадаємо, вночі Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Іран випустив майже 40 ракет. Житлові райони та критична інфраструктура зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.