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У Голосіївському лісі знайдено мертвим засновника «Сергієвої пустині»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Голосіївському лісі знайдено мертвим засновника «Сергієвої пустині»
У Борисова була власна віра, яка не належала жодній з офіційних церков
фото: Кирило Степанець/Facebook

Розчарувавшись у сучасному християнстві, Сергій Борисов вирішив стати відлюдником, пішов у ліс і почав будувати свою пустинь

У Голосіївському лісі столиці виявили мертвим киянина Сергія Борисова – засновника знаменитої «Сергієвої пустині» біля Національного виставкового центру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис київського письменника та краєзнавця Кирила Степанця.

Що відомо про смерть Сергія Борисова

«Повідомили, що в Голосіївському лісі знайдено мертве тіло Сергія, засновника Пустині біля Виставки. Дуже шкода, людина була добра. Поки подробиць немає… Сергій був диваком, але ніколи не бажав нікому лихого, нікого не засудив. В нього була власна віра, яка не належала жодній з офіційних церков», – зазначив Степанець.

Засновник «Сергієвої пустині»
Засновник «Сергієвої пустині»
фото: Спільнота «Записки киянина»

Краєзнавець висловив сподівання, що чоловік пішов з життя без страждань і це не пов'язано з криміналом. Зауважимо, що офіційного підтвердження від правоохоронних органів наразі немає.

Чим особлива «Сергієва пустинь»

«Сергієва пустинь» – це незвичайний «храм» просто неба неподалік станції метро «Виставковий центр» на Теремках, який Сергій Борисов самотужки розбудовував ще з 1999 року. За переказами, він був колишнім художником і фотографом, а інші кажуть, що він колись мав сан священнослужителя, але розчарувався в сучасному християнстві і вирішив стати відлюдником, вважаючи, що для спілкування з Богом будівлі не потрібні.

На території пустині з'явилися саморобні хресті, ікони, намети, позначена піском територія вівтаря та навіть викопані в землі печери-келії, де засновник по черзі ночував та здійснював молебні, надихаючись прикладом Антонія Печерського.

Намет на території пустині
Намет на території пустині
фото: Телеграф
Такі таблички можна побачити на території пустині
Такі таблички можна побачити на території пустині
фото: Телеграф
У Голосіївському лісі знайдено мертвим засновника «Сергієвої пустині» фото 1
фото: Телеграф
Місце має незвичайний і навіть лякаючий вигляд
Місце має незвичайний і навіть лякаючий вигляд
фото: Телеграф

Попри лякаючий та незвичний вигляд місця, сам Сергій завжди залишався приязним і безагресивним, охоче спілкувався з відвідувачами лісу та перехожими. 

Нагадаємо, у Хайфі у віці 91 року померла Ярослава Левицька – українка, яка була останньою Праведницею народів світу, що проживала в Ізраїлі. Під час Голокосту вона ще дитиною допомагала рятувати євреїв на Львівщині, таємно доставляючи їм їжу та медикаменти.

Теги: Київ смерть

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