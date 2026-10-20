Чоловік загинув після падіння з восьмого поверху лікарні в Оболонському районі столиці

За попередніми даними поліції, чоловік вистрибнув з вікна восьмого поверху лікарні №8

В Оболонському районі столиці сталася смертельна подія на території одного з медичних закладів. З вікна лікарні на вулиці Юрія Кондратюка випав чоловік, який від отриманих травм загинув на місці. Про це повідомляє «Главком».

Як підтвердили правоохоронці у коментарі медіа, загиблим виявився чоловік 1953 року народження. За попередніми даними поліції, він вистрибнув з вікна восьмого поверху установи.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини події, зокрема що саме підштовхнуло чоловіка до такого кроку та в якому стані він перебував. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва жінка випала з вікна квартири на 13 поверсі. Від отриманих травм вона загинула на місці події.

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