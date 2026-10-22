Масована атака на Київ: поліція уточнила дані про загиблого та поранених

Серед пошкоджених у місті обʼєктів – житлові будинки, станція швидкої допомоги, монастир, гіпермаркет, офісні приміщення, ресторан, СТО, університет та автомобілі

Унаслідок масованого російського удару балістичними ракетами по Києву, який розпочався від учорашнього вечора, у столиці загинув чоловік, ще 22 людини дістали поранення та травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Києва.

За даними поліції, у Дніпровському районі терористи поцілили по приватних житлових будинках. Унаслідок удару загинув 48-річний чоловік. Постраждали шестеро людей, серед них четверо дітей, наймолодшому з яких – п'ять років.

Також 16 людей постраждали у Голосіївському, Оболонському та Печерському районах, серед них троє неповнолітніх дівчат, віком 15 років.

Гасіння пожежі у двоповерховій будівлі фото: поліція Києва

Серед пошкоджених у місті обʼєктів – приватні та багатоквартирні житлові будинки, станція швидкої допомоги, монастир, гіпермаркет, офісні приміщення, ресторан, СТО, університет та автомобілі.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції та інші профільні служби.

Поліція фіксує наслідки атаки фото: поліція Києва

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованого балістичного удару по столиці. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще 22 дістали поранення, серед постраждалих – четверо дітей.