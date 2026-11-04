Росія атакує Київ безпілотниками: виникла пожежа
У Голосіївському районі виникла пожежа через уламки БпЛА
У ніч на 5 листопада російська окупаційна армія атакує Київ безпілотниками. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає «Главком».
За інформацією Кличка, уламки БпЛА впали на відкритій території у Голосіївському районі.
«У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце», – написав Кличко.
Як відомо, зранку 4 листопада унаслідок чергової повітряної атаки російських безпілотників на столицю у двох районах Києва зафіксовано падіння уламків та виникли пожежі.
У Святошинському районі уламки збитого БпЛА впали на дах приватного житлового будинку, через що сталося загоряння покрівлі.
Водночас у Голосіївському районі падіння уламків зафіксували на відкритій території. На місці також виникла пожежа.
Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська завдали удару по підприємству у Дніпрі. Унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків віком 38 та 57 років, яких госпіталізували з осколковими пораненнями.
За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, медики оцінюють стан обох постраждалих як середньої тяжкості. На території атакованого підприємства також виникла пожежа.
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