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Росія атакує Київ безпілотниками: виникла пожежа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує Київ безпілотниками: виникла пожежа
Київ потрапив під атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

У Голосіївському районі виникла пожежа через уламки БпЛА

У ніч на 5 листопада російська окупаційна армія атакує Київ безпілотниками. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає «Главком».

За інформацією Кличка, уламки БпЛА впали на відкритій території у Голосіївському районі.

«У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце», – написав Кличко.

Як відомо, зранку 4 листопада унаслідок чергової повітряної атаки російських безпілотників на столицю у двох районах Києва зафіксовано падіння уламків та виникли пожежі. 

У Святошинському районі уламки збитого БпЛА впали на дах приватного житлового будинку, через що сталося загоряння покрівлі.

Водночас у Голосіївському районі падіння уламків зафіксували на відкритій території. На місці також виникла пожежа.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська завдали удару по підприємству у Дніпрі. Унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків віком 38 та 57 років, яких госпіталізували з осколковими пораненнями.

За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, медики оцінюють стан обох постраждалих як середньої тяжкості. На території атакованого підприємства також виникла пожежа.

Теги: Київ вибух Віталій Кличко

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