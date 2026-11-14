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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Прохання до громадян подбати про свою безпеку і прямувати в укриття  

Станом на 02:07 у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих безпілотників.

У столиці запроваджено жовтий рівень тривоги. Це перша тривога нової доби. 

Тривоги у Києві
14 листопада 2026 року

🔴 Тривога 🟢 Відбій ⏰ Тривалість
1 02:07    

Як тепер працюють тривоги у Києві

У Києві змінився порядок оповіщення про повітряні загрози. З 6 вересня 2026 року в столиці запрацювала система диференційованого оповіщення: замість одного універсального сигналу мешканці можуть отримувати повідомлення про конкретний тип небезпеки – дронову, масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову.

Жовтий рівень – дронова небезпека

Оголошується, коли для столиці фіксується загроза застосування безпілотників. Сигнал попереджає про дронову небезпеку та рекомендує мешканцям перейти в укриття.

Червоний рівень – посилена повітряна загроза

Передбачає масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Такий сигнал означає вищий рівень небезпеки та потребує перебування в укритті до офіційного відбою.

Що робити під час повітряної тривоги

Після оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно якнайшвидше пройти до укриття. Якщо дістатися до нього неможливо, варто перейти в приміщення без вікон і скористатися правилом «двох стін».

Не слід залишатися біля вікон, на відкритій місцевості чи в автомобілі. Виходити з укриття рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1725-й день повномасштабної війни Росії проти України. 

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Теги: Київ тривога метро дрон

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