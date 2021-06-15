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    Поліцейські розшукали ще одну неповнолітню, що втекла з дому під Києвом

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    Катерину Василенко знайшли на Харківщині - Поліцейські розшукали ще одну неповнолітню, що втекла з дому під Києвом
    Катерину Василенко знайшли на Харківщині
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці повернули дівчину додому

    Ювенальні поліцейські Київщини розшукали зниклу 16-річну Катерину Василенко, яка 12 червня залишила місце проживання в с. Зазим'я та на зв'язок з батьками не виходила. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліцейські Броварського районного управління поліції спільно з колегами з Харківщини розшукали дівчину та повернули додому. Об’єктом злочинних посягань вона не стала.

    Із неповнолітньою та її батьками проведено профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків в майбутньому.

    Поліцейські наголошують на важливості цікавитись життям власних дітей та більше проводити разом із ними спільне дозвілля. Окрім цього, звертати увагу на спілкування підлітків із різними людьми в мережі Інтернеті.

    Як повідомлялося, 14 червня стало відомо, що поліцейські Київщини розшукують двох зниклих безвісти мешканок Броварського району. Одну з них правоохоронці розшукали.

    Правоохоронці встановили, що втечу обох дівчат з дому спровокував конфлікт з батьками.

    Від початку року до поліції Києва надійшло 460 повідомлень про зникнення підлітків. Спільними зусиллями оперативників, патрульних, кінологів та ювенальних поліцейських всіх дітей розшукали та повернули додому.
    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук
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    Поліцейські розшукали ще одну неповнолітню, що втекла з дому під Києвом