Поліцейські розшукали ще одну неповнолітню, що втекла з дому під Києвом

Правоохоронці повернули дівчину додому

Ювенальні поліцейські Київщини розшукали зниклу 16-річну Катерину Василенко, яка 12 червня залишила місце проживання в с. Зазим'я та на зв'язок з батьками не виходила. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські Броварського районного управління поліції спільно з колегами з Харківщини розшукали дівчину та повернули додому. Об’єктом злочинних посягань вона не стала.

Із неповнолітньою та її батьками проведено профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків в майбутньому.

Поліцейські наголошують на важливості цікавитись життям власних дітей та більше проводити разом із ними спільне дозвілля. Окрім цього, звертати увагу на спілкування підлітків із різними людьми в мережі Інтернеті.

Як повідомлялося, 14 червня стало відомо, що поліцейські Київщини розшукують двох зниклих безвісти мешканок Броварського району. Одну з них правоохоронці розшукали.

Правоохоронці встановили, що втечу обох дівчат з дому спровокував конфлікт з батьками.