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Потужна злива паралізувала рух трамваїв та тролейбусів у столиці: перелік маршрутів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Потужна злива паралізувала рух трамваїв та тролейбусів у столиці: перелік маршрутів
Злива, яка накрила столицю, паралізувала рух громадського транспорту
скриншот відео

Негода спричинила значні незручності для пасажирів

Сьогодні, 29 травня 2025 року, потужна злива, що накрила Київ, спричинила значні проблеми у роботі громадського транспорту. За інформацією «Київпастрансу», через скупчення води на коліях та дорогах було затримано рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів у різних районах міста. Про це повідомляє «Главком». 

Зокрема, зупинявся рух трамваїв № 15 на вулиці Дегтярівській, а згодом на перетині Дегтярівської та Шпака. Хоча рух за цим маршрутом було оперативно відновлено, курсування здійснювалося з відхиленням від графіка.

Також через затоплення колій було затримано трамваї №№ 23, 32, 33 на вулиці Алматинській та №№ 11, 17 на вулиці Йорданській. Рух трамваїв №№ 11, 17 було відновлено близько 12:53, але також зі значними затримками.

Проблеми виникли і з тролейбусним сполученням: маршрути №№ 16, 23, 35 затримувалися на вулиці Щусєва через скупчення води.

Окрім того, рух трамваїв № 2 на вулиці Корольова було організовано лише до зупинки «Михайлівська Борщагівка» через технічні причини, не пов'язані напряму зі зливою.

Негода спричинила значні незручності для пасажирів, які були змушені шукати альтернативні способи пересування містом. Комунальні служби працюють над усуненням наслідків зливи та відновленням повноцінного руху громадського транспорту.

Нагадаємо, у четвер, 29 травня, столицю України накрив потужний грозовий шторм з інтенсивною зливою, вітром та блискавками. Негода розпочалася близько 12:00 і тривала близько пів години.  Потужний грозовий шторм, що накрив столицю сьогодні, 29 травня, спричинив не лише затоплення вулиць, але й став причиною небезпечного інциденту на Оболоні. Місцеві пабліки поширюють відео, на якому блискавка влучила безпосередньо у фасад одного з будинків у цьому районі.  

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Український гідрометцентр. сьогодні попереджав, що найближчим часом зі збереженням до кінця доби 29 травня в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Теги: Київ громадський транспорт гроза

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