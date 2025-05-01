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На що можуть реагувати касетні боєприпаси: пояснення КМВА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На що можуть реагувати касетні боєприпаси: пояснення КМВА
Місце у Бортничах, де здетонували касетні боєприпаси. Київ, 1 травня 2025 року
фото: Дар'я Нематіан золбін/Суспільне Новини

В Дарницькому районі зафіксовано детонацію невідомих вибухонебезпечних предметів

Касетні боєприпаси, які здетонували у мікрорайоні Бортничі у Києві, схожі на ті вибухонебезпечні предмети, що їх виявили у столиці 10 квітня після дронової атаки Росії. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв, інформує «Главком». 

За його словами, тип і походження боєприпасів визначать спеціальні експертизи.

«Вже є фото цих вибухонебезпечних предметів, вони такі самі, які тижня півтора-два тому ворог скидав з БпЛА. Наразі невідомо, на що вони спрацьовують. За власним досвідом на Донбасі, спрацьовувати вони можуть як на вібрацію, так і на тепло, можуть стояти самоліквідатори, вони можуть вибухати через певний період часу, який вони можуть пролежати», – сказав Ієвлєв.

Він закликав в жодному разі не торкатися підозрілих предметів, а одразу телефонувати 101.

Раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко опублікував фото вибухонебезпечних предметів, які почали з безпілотників скидати війська РФ і які у квітні знайшли у Києві. Ткаченко наголосив, що ззовні вони можуть відрізнятися.

Тимур Ткаченко опублікував фото вибухонебезпечних предметів, які почали з безпілотників скидати війська РФ
Тимур Ткаченко опублікував фото вибухонебезпечних предметів, які почали з безпілотників скидати війська РФ
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, у Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, зафіксовані вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки дронів РФ. Поранення отримала літня жінка, її доправили до лікарні.

Пролунало близько 10 вибухів в лісопарковій зоні. Також стався вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю, повідомили у КМВА.

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Теги: Київ вибухівка дрон

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