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Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі
Цієї ночі вулицями Києва перевозили... літак
фото: Киїіінформ

Останні декілька років літак перебував на території столичного музею авіації. Проте цієї ночі він змінив локацію

Цієї ночі жителі Голосіївського району столиці спостерігали за незвичайним вищовищем. На вулицях відбувалось перевезення величезного авіаційного об'єкта. Як виявилося, це був пасажирський літак Ту-134А-3 «Україна». Про це повідомляє «Главком» із посиланняи на Державний університет «Київський авіаційний інститут» та місцеві пабліки

Літак Ту-134А-3 «Україна» на нічних вулицях Києва
Літак Ту-134А-3 «Україна» на нічних вулицях Києва
фото: Киїіінформ

Останні декілька років літак перебував на території столичного музею авіації. Проте цієї ночі він змінив локацію. 

Як повідомила преслужба інституту, цьогоріч на «Фестивалі кар’єри» на ВДНГ «Київський авіаційний інститут» представить на виставці пасажирський лайнер Ту-134А-3 «Україна».

Повідомляється, що літак побудований у Харкові. Він бачив історію зсередини: перевозив президентів, здійснював посадки в найбільших аеропортах світу, а з 2012 року став експонатом Державного музею авіації.

«У травні 2025 року Ту-134 «Україна» тимчасово залишить музейні стіни, щоб надихнути молоде покоління українців на підкорення нових висот», – йдеться на сайті інституту.

Легендарний Ту-134 «Україна» можна буде побачити на «Фестивалі кар’єри»
Легендарний Ту-134 «Україна» можна буде побачити на «Фестивалі кар’єри»
фото: ВДНГ

Гості фестивалю матимуть змогу не лише дізнатися історію літака, а й роздивитися легенду зсередини. Ту-134 «Україна» стане центральним об’єктом зони «Київського авіаційного інституту» – великої експозиції про авіацію, інженерію та технології. 

«Авіаційний університет хоче нагадати українцям, що авіація жива попри закритий повітряний простір. Українці вчаться на пілотів, займаються дизайном нових літаків і навіть запускають нові авіаційні компанії», – говорить Ксенія Семенова, в.о. президента Київського авіаційного інституту.

«Фестиваль кар’єри» на ВДНГ відбудеться 22–25 травня. Вхід вільний.

Нагадаємо, важливе питання будь-якої вступної кампанії – це бюджетні місця. Їхня кількість залежить від державного замовлення на підготовку фахівців із кожної спеціальності. Наразі проєкт постанови про обсяги держзамовлення ще не винесений на розгляд Кабміну, однак обсяги держзамовлення вже обговорюються в МОН та Мінекономіки. 

Також заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький дав пораду українським родинам: не відправляти дітей за кордон після школи. Адже, за його словами, нині українські студенти мають змогу вступити до найкращих університетів країни, що подекуди перевершують можливості навчання в Польщі.

Теги: Київ авіація літак Україна виставка фестиваль університет

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