Повітря нездорове: Київ знову у двадцятці найбрудніших мегаполісів світу

Рівень забруднення повітря у столиці України перевищує допустиму норму утричі

Якість повітря в Києві вже кілька днів знаходиться на дуже низькому рівні. Мешканці міста скаржаться на смог.

Так, станом на ранок 23 лютого Київ знаходиться на 12 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 161 при нормі у 50. Стан повітря характеризується як «нездоровий».

Дані ресурсу Iqair

інтерактивна карта також свідчить про високу забрудненість повітря в Києві.

Згідно з її даними, в більшості районів Києва стан забруднення повітря «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».





Карта забрудення повітря у реальному часі

Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі повітря в Києві «нездорове».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air

Нагадаємо, вранці 22 лютого Київ знаходився на 11 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

За прогнозами синоптиків на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.