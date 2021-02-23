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    Повітря нездорове: Київ знову у двадцятці найбрудніших мегаполісів світу

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    Мешканці Києва скаржаться на смог - Повітря нездорове: Київ знову у двадцятці найбрудніших мегаполісів світу
    Мешканці Києва скаржаться на смог
    Фото з відкритих джерел

    Рівень забруднення повітря у столиці України перевищує допустиму норму утричі

    Якість повітря в Києві вже кілька днів знаходиться на дуже низькому рівні. Мешканці міста скаржаться на смог.

    Так, станом на ранок 23 лютого Київ знаходиться на 12 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 161 при нормі у 50. Стан повітря характеризується як «нездоровий».

    Дані ресурсу Iqair
    Дані ресурсу Iqair

    інтерактивна карта також свідчить про високу забрудненість повітря в Києві.

    Згідно з її даними, в більшості районів Києва стан забруднення повітря «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».


    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі повітря в Києві «нездорове».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air
    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    Нагадаємо, вранці 22 лютого Київ знаходився на 11 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    За прогнозами синоптиків на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

    Теги: екологія Київ рейтинг повітря
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