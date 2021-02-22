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    Якість повітря знову погіршилась: Київ на 11 місці серед найбрудніших міст світу

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    Цієї зими в Києві фіксується високий рівень забруднення повітря - Якість повітря знову погіршилась: Київ на 11 місці серед найбрудніших міст світу
    Цієї зими в Києві фіксується високий рівень забруднення повітря
    Фото з відкритих джерел

    Про нездорове повітря у столиці України свідчать три ресурси, які відслідковують рівень атмосферного забруднення

    Якість повітря у столиці України після незначного покращення у минулі вихідні знову погіршується.

    Так, станом на 10 годину ранку 22 лютого Київ знаходиться на 11 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 157 при нормі у 50. Стан повітря характеризується як «нездоровий».

    Дані ресурсу Iqair
    Дані ресурсу Iqair

    інтерактивна карта також свідчить про високу забрудненість повітря в Києві.

    Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва стан забруднення повітря «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».

    Карта забрудення повітря у реальному часі
    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі повітря в Києві «нездорове».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air
    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    Нагадаємо, станом на вечір 21 лютого Київ займав 22 сходинку у світовому антирейтингу мегаполісів із найбільш забрудненим повітрям.

    Вранці 18 лютого Київ знаходився на восьмому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Тоді його індекс становив 161 при нормі 50.

    Теги: екологія Київ рейтинг повітря
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