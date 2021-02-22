Якість повітря знову погіршилась: Київ на 11 місці серед найбрудніших міст світу

Цієї зими в Києві фіксується високий рівень забруднення повітря

Про нездорове повітря у столиці України свідчать три ресурси, які відслідковують рівень атмосферного забруднення

Якість повітря у столиці України після незначного покращення у минулі вихідні знову погіршується.

Так, станом на 10 годину ранку 22 лютого Київ знаходиться на 11 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 157 при нормі у 50. Стан повітря характеризується як «нездоровий».

Дані ресурсу Iqair

інтерактивна карта також свідчить про високу забрудненість повітря в Києві.

Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва стан забруднення повітря «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».

Карта забрудення повітря у реальному часі

Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі повітря в Києві «нездорове».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air

Нагадаємо, станом на вечір 21 лютого Київ займав 22 сходинку у світовому антирейтингу мегаполісів із найбільш забрудненим повітрям.

Вранці 18 лютого Київ знаходився на восьмому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Тоді його індекс становив 161 при нормі 50.